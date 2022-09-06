Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, günün erken saatlerinde Ankara-Konya Karayolunun 170. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Bulut idaresindeki 34 CEE 602 plakasına sahip Honda marka otomobil, önünde hareket halinde olan Rasim B. yönetimindeki 41 AGF 059 plakasına sahip kamyona arkadan çarptı. Çarpmayla birlikte otomobil kamyon kasasının altına girdi. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yollandı. Kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobil sürücüsü Mehmet Bulut'un kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta bulunan yolcular Mahsun B. (28), Mehmet B. ile Rıfat B. yaralandı. Sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Mahsun B.'nin bundan sonra Konya'ya sevk edildiği öğrenildi. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.