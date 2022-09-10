YAŞAM
10 Eylül 2022 - 18:52

Konya'da şeker fabrikasındaki yangın söndürüldü

Konya'da bir şeker fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

YAŞAM
10 Eylül 2022 - 18:52
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Konya’da şeker fabrikasındaki yangın söndürüldü

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeker fabrikasının soğutma bölümünde belli olmayan bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay mahaline itfaiye ve polis ekipleri yollandı. Adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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