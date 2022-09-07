GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 20:31

Konya'da yol verme kavgası: 4 kişi silahla yaralandı!

Konya’nın Meram ilçesinde trafikte yol vermeme tartışmasının silahla yaralama olayına döndüğü olayda 4 kişi silahla yaralandı.

GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 20:31
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Konya'da yol verme kavgası: 4 kişi silahla yaralandı!

Yaşanan olay saat 19.45 sularında Konya’nın Meram ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokakta yaşandı. Trafikte yol vermeme tartışması yaşayan Rıfat Y.(59) tabancayla karşı tarafa ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Şükrü Ç., Ali Ç., Bekir Ç. ve henüz ismi belirlenemeyen bir yaralandı. Yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Konya Numune Hastanesine sevk edildi. Olayın şüphelileri Rıfat Y. ve Mustafa Y. isimli vatandaşlar polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan olaya yönelik soruşturma başlatıldı. 

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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