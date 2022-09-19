Konya’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı













Kaza, öğle saatlerinde Seydişehir ilçesi Karabulak kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Şahin Ş. idaresindeki 70AJ 837 plakasına sahip otomobil aynı yöne hareket halindeki N.B. idaresindeki 07AHJ 868 plakasına sahip otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola 07AHJ 868 plakasına sahip otomobil kırmızı ışıkta bekleyen N.S. idaresindeki 06 CDC 164 plakasına sahip otomobile çarpı. Meydana gelen zincirleme kazada, sürücülerden Şahin S. ve 07AHJ 868 plakasına sahip otomobilde bulunan Hatice Ceren B. ve Mehmet Muhammet B. yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücülerden Şahin Ş., aracında sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği yere polis, itfaiye ve sağlık görevlileri yollandı. Aracında sıkışan sürücü Şahin S., sağlık görevlileri ve itfaiyenin müdahale sonrası bulunduğu yerden çıkarıldı. Sedyeye konulan yararılar ambulanslarla Seydişehir Devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.