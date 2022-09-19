YAŞAM
19 Eylül 2022 - 13:47

Konya'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan sürücülerden biri sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 13:47
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Konya’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı


Kaza, öğle saatlerinde Seydişehir ilçesi Karabulak kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Şahin Ş. idaresindeki 70AJ 837 plakasına sahip otomobil aynı yöne hareket halindeki N.B. idaresindeki 07AHJ 868 plakasına sahip otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola 07AHJ 868 plakasına sahip otomobil kırmızı ışıkta bekleyen N.S. idaresindeki 06 CDC 164 plakasına sahip otomobile çarpı. Meydana gelen zincirleme kazada, sürücülerden Şahin S. ve 07AHJ 868 plakasına sahip otomobilde bulunan Hatice Ceren B. ve Mehmet Muhammet B. yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücülerden Şahin Ş., aracında sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği yere polis, itfaiye ve sağlık görevlileri yollandı. Aracında sıkışan sürücü Şahin S., sağlık görevlileri ve itfaiyenin müdahale sonrası bulunduğu yerden çıkarıldı. Sedyeye konulan yararılar ambulanslarla Seydişehir Devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis talebi
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi adli tıptan alındı
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi adli tıptan alındı
Son Haberler
Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı nefes kesti
Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı nefes kesti
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı el-Alimi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul...
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde fırsat eşitliği vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde fırsat eşitliği vurgusu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine...
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan Meclis Başkanları ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan Meclis Başkanları...
Hüseyin Cinkara, WBA kıtalar arası şampiyonluğunu korumak istiyor
Hüseyin Cinkara, WBA kıtalar arası şampiyonluğunu korumak istiyor
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nden BM Genel Kurul Merkezi’ne geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nden BM Genel Kurul Merkezi’ne...
İsmail Yüksek: 'Hayallerimin olduğu yerdeyim'
İsmail Yüksek: 'Hayallerimin olduğu yerdeyim'
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi adli tıptan alındı
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi...
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı