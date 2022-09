Konya Gastrofest Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Konya GastroFest'in açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin yemek kültürünün tanıtımına katkı sağlamak için bu yıl ikincisini düzenlediği Konya GastroFest, Kalehan Ecdat Bahçesi'nde hazırlanan açılış programıyla başladı. Festivalde baş bölgesinde dünyada adına türbe yapılan tek aşçı olan Hazreti Mevlana'nın aşçısı Ateş Baz-ı Veli Hazretleri Türbesi'nden dualarla tuz getirildi. Daha sonra açılış konuşmalarına geçildi.“Topraklarımızda yaşayan her medeniyet yemek kültürümüzü daha yükseğe taşıdı”Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın, kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel ve büyük bir coğrafyaya mevcut olduğunu belirterek, şehrin tüm güzelliklerinin yanında, Türkiye'nin ve dünyanın dikkatini çeken zengin bir mutfak kültürüyle de ünlendiğini kaydetti. Başkan Altay, “Konyamızda on bin yıl önce Çatalhöyük'le başlayan yemek pişirme geleneği, binlerce yıl aralıksız devam etti. Topraklarımızda yaşayan her bir medeniyet, yemek kültürümüzü daha da yükseğe taşıdı. Selçuklu ve Osmanlı devrinde ise Konya mutfağı adeta altın çağını yaşadı. Özellikle 200 yıllık Selçuklu başkentliği döneminde, saray mutfağının en iyi lezzetlerinin merkezi oldu” dedi.Başkan Altay, Konya'nın hem de dünyada türbesi yapılan tek aşçı olan, Mevlana Hazretleri'nin baş aşçısı Ateşbaz-ı Veli Hazretleri'nin de şehri olduğuna dikkat çekerek, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, Ateşbaz-ı Veli'ye övgüsü olan “Senin tuzundan alan şifa bulsun, seni ziyaret edenler huzur bulsun. Aşları artsın eksilmesin; taşsın dökülmesin” sözlerini hatırlattı. Altay, Konya'nın gastronomi konusunda ön plana çıkması için birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini bilgisini verdi. Başkan Altay, “Yemeklerimizin tescilini almak için toplamda 101 ürünümüz için başvuruda bulunduk. Bugün itibariyle Konya'mızın birbirinden güzel 60 lezzeti, coğrafi olarak işaretlendi ve Konya'mıza has ürünler olarak dünya genelinde kabul gördü. Konyamızın tarihi mutfak kültürünü yaşatmak adına oldukça önemli bir misyon üstlenen Konya GastroFest'in hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.“Konya mutfağında hiçbir yiyecek boşa gitmez, israf edilmez”Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, GastroFest ile Konya'da yüzlerce yıllık bir birikimin gastronomi meraklıları ile buluşacağını belirterek, “Konya mutfağı için ‘Yiyen hayran, yemeyen pişman' derler. Konya Mutfağı; Çatalhöyük'te doğan medeniyetlerle başlayan, Selçuklu saraylarında gelişen ve Mevlevi adap ve erkanıyla yoğrulan muhteşem bir birikimdir” şeklinde konuştu.Bakan Kurum, bu ay içerisinde beşinci yılını dolduracak Sıfır Atık Projesi'nin başarıyla uygulandığına dikkat çekerek, “Bu projenin öncüsü saygıdeğer hanımefendi her platformda atıksız mutfaktan bahseder. Konya mutfağında da hiçbir yiyecek boşa gitmez, israf edilmez. Mesela artan ekmekler tiritte kullanılır, kaynatılan etin suyu pilav için kullanılır, kemikler hayvanlara ayrılır, artan posalar gübrelere takviye olarak verilir. Ben bu anlamda sofralarımızdan iş yerlerimize kadar her alanda israfın önlenmesi için büyük çaba sarf eden Emine Erdoğan'a teşekkürü bir borç biliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle emeği geçen başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve ekibine, Konyalı hemşehrilerime ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.“Yemek sadece karınları doyurmaz, gönülleri de doyurur”AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da, yemeğin sadece karınları doyurmak değil, gönülleri doyurmak gibi önemli bir yönü olduğunu vurgulayarak, GastroFest'in hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Emine Erdoğan'a teşekkür etti. Usta, “Konya'nın 10 bin yıllık medeniyetinde yer edinmiş tüm yemek çeşitlerinin sergileneceği ve bütün davetlerin eminim büyük bir coşkuyla ve heyecanla takip edeceği bu festivalimizdeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve ekiplerinin katkısıyla hayata geçirilen, özellikle onların emekleriyle ortaya konulan bu güzel festival için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Konya'nın her programında katkısını sunan kıymetli hemşehrimiz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a katkılarından dolayı, Konya'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum” diyerek konuşmasını belirtti.“Ekmeğin bayatladığında atılmadan kullanılması başlı başına bir bilgeliktir”Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan; huzurun, hoşgörünün ve misafirperverliğin şehri Konya'da olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bugün Konya'da gastronomi günleri vesilesiyle bir aradayız. Konya Büyükşehir Belediyemize büyük bir titizlikle hazırlanan bu organizasyonda bizleri konuk ettiği için şükranlarımı sunuyorum. Konya Anadolu'nun özünü ruhunda yaşatan bir hayli özel bir yer. Dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden bir tanesi olan bu kadim şehirde birçok medeniyetin ve kültürün izini sürüyoruz. Yüzümüzü çevirdiğimiz her kısımda bizi karşılayan tarihi eser zenginliği, insanda adeta bir açık hava müzesi etkisi bırakıyor. Yaşamın her alanına sirayet eden Mevlevilik müessesesinin dikkat çeken etkilerinden birini mutfak kültürü üzerinde de görüyoruz. Edeple adapla yoğrulmuş mutfak pratikleri manevi eğitimin parçası haline gelmiştir. Dervişler, eğitimlerine mutfakta başlamıştır. Sadece yemek pişirmek değil; Allah'ın insanlara lütfettiği rızka hürmeti öğretmişlerdir. Yiyecekleri en etkili şekilde pişirmişlerdir” diyerek konuşmasını belirtti.Emine Erdoğan, Türk mutfağının global olarak tanındığını ve sevildiğini kaydederek, bu şöhretin belli başlı birkaç yemekle sınırlı kalması durumunda mevcut potansiyelin ziyan edileceğine dikkat çekti. Erdoğan, “Bugün gastronomi başlığının yanına hızla yeni başlıklar ekleniyor. Gastro Kültür, Gastro Turizm, Gastro Diploması gibi. Yeni alanlar, mutfağın ne denli etkin bir lütuf olduğunu gösteriyor. Başka kültürlerin yeme içme alışkanlıklarına adapte olmak kültürel alışverişin en yaygın pratiği oldu. Lezzet arayışları seyahatlerin neredeyse ana motivasyonu haline geldi” dedi.Erdoğan, Türkiye'yi gastronomi alanında dünyada en ön sıraya yükseltmek için 21-27 Mayıs tarihlerini Türk Mutfağı Haftası ilan ettiklerini belirterek, “Büyük bir mutlulukla ifade ediyorum ki bu sene dünyanın birçok yerinde görkemli kutlamalar yapıldı. UNESCO tarafından koruma altına alınan yemeklerimiz var. İnanıyoruz ki bu şehirlerin yemekleri ülkemizin her bir köşesinde sayısız farklı yemeğin olması ve yerel ürün çeşitliliğimiz topraklarımızın adeta bir yeryüzü laboratuvarı olduğunun göstergesidir. Bu anlamda geleneksel mutfağımıza sahip çıkarak bu eşsiz çeşitliliğe sahip çıkmış oluyoruz. Mutfak mimarisinden pişirme yöntemlerine kadar Konya'nın engin mutfak kültürünü, tüm yönleriyle dünyaya tanıtmak gayretinde olmalıyız. Bir örnek vermek gerekirse kutsal saydığımız ekmeğin bayatladığında atılmadan kullanılması lezzet kadar başlı başına bir bilgeliktir. Anadolu mutfağının asırlık formüllerine baktığımızda her bir reçetenin beden ve ruh arasındaki hassas terazide hazırlandığını görüyoruz” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Başkan Altay, günün anısına Erdoğan'a kaşmir kuşak takdim etti. Akabinde, Konya'daki üniversitelerin gastronomi bölümlerinden mezun olan öğrenciler için kuşak kuşanma töreni düzenlendi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı Konya yemek kültürünü ve Ateşbaz-ı Veli Hazretlerini canlandıran oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu'nun da katılımıyla bundan sonra Ateşbaz-ı Veli Türbesi'nden getirilen tuz bereket getirmesi için Gülbang duası eşliğinde Toyga Çorbası kazanına atıldı. Konya GastroFest, 4 Eylül Pazar akşamına kadar Kalehan Ecdat Bahçesi'nde ziyarete açık olacak.