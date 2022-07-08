Konya Kayalar Camii imamı Ahmet Gür kimdir, ne dedi? Konya Kayalar camii imamı görevden alındı mı, istifa etti mi?













Konya Kayalar Camii imamı Ahmet Gür'den 'Grev' tepkisi

"Sen öldürmez misin, dövmez misin, sövmez misin?”

Konya Selçuklu’daki Kayalar Camii imamı Ahmet Gür, Konya Şehir Hastanesinde görev yapan kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya vahşice katledilmesi sonrası olayı Cuma hutbesinde değerlendirdi. Selçuklu ilçesinde bulunan Kayalar Camii'nde verdiği hutbe sırasında söyledikleri gündem olan İmam Ahmet Gür'ün sözleri sosyal medyada gündem oldu. İmamın görevden alınması istenirken binlerce sosyal medya kullanıcısı imam Ahmet Gür'ü hedef olarak göstermekle suçladı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Konya Selçuklu Kayalar Camiinda imamlık yapan Ahmet Gür'ün kim olduğu merak edilirken görevden alınıp alınmadığı veya istifa edip etmediği sorgulanmaya başlandı. Konya Şehir Hastanesi'nin Kardiyoloji Bölümü’nde görevli 47 yaşındaki Uzm. Dr. Ekrem Karakaya’nın Hacı Mehmet Akçay tarafından pompalı silahla öldürülmesi, Türkiye gündemine oturdu. Çok fazla tepki gören olayın hemen ardından siyasilerden vatandaşlara kadar sağlıkta şiddeti kınayan çok sayıda mesaj yayınlandı.Diğer taraftan Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından alınan bir kararla Türkiye genelindeki doktorlar 7-8 Temmuz’da iş bırakarak greve gittiler. Doktorların grev yapması ise birçok çevrede büyük destek görürken bazı çevrelerde ise tepkiyle karşılandı.Bu tepkilerden bir tanesi de Konya’nın Selçuklu ilçesindeki Kayalar Camii imamında geldi. Cuma hutbesi için vaaz veren imam Ahmet Gür, doktorların eyleme gitmesini desteklemediğini ve bu grev kararının cinayetleri daha da fazla artıracağını ileri sürdü. Hastanelerin hiç birisinde görev yapan doktor olmadığını, günlük iğne bile yaptıracak bir tane bile görevli olmadığını belirten Ahmet Gür, bu kadar fırsatçılığa gerek olmadığını söyledi ve vaazının devamında 'Bu durumun tahrik olduğunu ve doktorların daha fazla öldürülmesini gerektirir' ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz hafta kadın cinayetleri ile ilgili verdiği vaazı Cuma hutbesi sırasında da hatırlatan imam Ahmet Gür, televizyon ekranlarında sürekli gösterilerek kadın cinayetlerinin çoğaldığını savunarak, şimdi insanların hastaneye gittiklerini, iğne yaptıracak bile doktor bulamadıklarında 'grevdeyiz' cevabını aldıktan sonra geri dönmek zorunda kaldıklarını belirtti ve sözlerine 'Sen; Öldürmez misin, dövmez misin, sövmez misin?' ifadelerini de ekledi. Kimse, bir polisin doktorun, askerin ölmesini istemediğini fakat istemez bir devlette devamlılık esası olmasında dolayı herkesin akıllı olmasında fayda olacağını söyleyen İmam Ahmet Gür'ün bu sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları Konya Kayalar Camii imamı Ahmet Gür'ün halkı kin ve düşmanlığa ittiğini öne sürerek imamın istifa etmesini isterken çok sayıda kullanıcı ise yetkilileri göreve çağırdı ve imamın görevden alınması hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti. İmam Ahmet Gür hakkında şuan için resmi kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmadığı öğrenilirken imamın istifa etmeyeceği fakat müftülük tarafından görev yerinin değişebileceği öne sürüldü.