YAŞAM
12 Eylül 2022 - 20:40

Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Konya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde mahrem yapıda görev aldığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 20:40
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Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam etmekte. FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içinde görev aldığı tespit eden 6 şüphelinin yakalanması için Konya merkezli 4 ilde Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığında işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Haber Editörü
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