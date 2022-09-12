Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam etmekte. FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içinde görev aldığı tespit eden 6 şüphelinin yakalanması için Konya merkezli 4 ilde Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığında işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.