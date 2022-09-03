Konya Savara Antik Kenti'nde Anadolu'da bir başka örneğine rastlanılmayan 'Türk' yazısı!













Kırmızı Toprak Boyasıyla İşlenmiş

"Çok Önemli Bir Yazılı Belge"

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Yağlıbayat mahallesinde yer alan Savatra antik kentinde yapılan kazılarda "Türk" ibareli bir yazıta rastlanıldı.Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Dekanı Doç. İlker Işık, yaptığı açıklamada, 2017 yılından bu yana yapılan araştırmalarda İslam öncesi Türk tarihine ait yazıtların yanı sıra çok sayıda kaya resminin bulunduğunu dile getirdi.Işık, bölgede yapılan aramada üzerinde "Türk" ibaresinin yer aldığı bir de yazıt bulduklarını ifade eden Işık, "Yakın çevreden getirilen ve milattan sonra 10 veya 11'inci yüzyıla ait bir templon payesi üzerinde, kırmızı aşı boyası ile kazınarak işlenen 'TORKOP', 'TURKOPOL' (TÜRKOĞLU) yazıtını keşfettik." İfadelerine yer verdi. Işık, yerel halktan aldıkları bilgi çerçevesinde, yazıtın bir kırmızı boya ile işlendiğini ve kaleden geldiğinin altını çizdi.Yapılan araştırmada Anadolu'da "Türk" adında başka bir yazıt bulunmadığını belirten Işık, şu şekilde devam etti: "Bu eser, Anadolu tarihi ve ecdadımıza ait çok önemli bir yazılı belge niteliğine sahiptir. Kaleden getirilmiş olması nedeniyle yazıt üzerinde 'Türkoğlu' adının yer alması, burada Bizans dönemi askeri bünyesinde bulunan Türk askerlerinin Savatra'da konuşlandığını düşündürmektedir. İslam öncesi gruplar halinde gelen Türk boyları, Anadolu'nun çeşitli bölgelerine yerleşmiş ve belli bir kısmı Hristiyanlığı seçerek Bizans ordusu içerisinde lejyon olarak görev yapmış. Bu yazıt, tahminimizce bir Bizans mimari unsuru üzerine işlenerek onların varlığını ortaya koymaktadır." Işık, kazı kapsamında Türklerle ilgili araştırmaların derinleştiğini, bölgede daha önceki dönemlere ait yazıtlar da bulduklarını ve bu çalışmaların yapılabilmesi için çevirilerinin akademik düzeyde işlenmesini beklediklerini söyledi.