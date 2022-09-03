YAŞAM
03 Eylül 2022 - 19:17

Konya Savara Antik Kenti'nde Anadolu'da bir başka örneğine rastlanılmayan 'Türk' yazısı!

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Yağlıbayat mahallesinde yer alan Savatra antik kentinde başlatılan kazıda tarihi gün yüzüne çıkaracak bir keşif yapıldı. Kırmızı boyayla yazılmış 'TORKOP', 'TURKOPOL' (TÜRKOĞLU) yazıtı, MÖ 10. veya 11. yüzyılda bir templon payesinde bulundu. Detaylar haberimizde...

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 19:17
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Konya Savara Antik Kenti'nde Anadolu'da bir başka örneğine rastlanılmayan 'Türk' yazısı!


Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Yağlıbayat mahallesinde yer alan Savatra antik kentinde yapılan kazılarda "Türk" ibareli bir yazıta rastlanıldı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Dekanı Doç. İlker Işık, yaptığı açıklamada, 2017 yılından bu yana yapılan araştırmalarda İslam öncesi Türk tarihine ait yazıtların yanı sıra çok sayıda kaya resminin bulunduğunu dile getirdi.



savatra antik kenti

Kırmızı Toprak Boyasıyla İşlenmiş

Işık, bölgede yapılan aramada üzerinde "Türk" ibaresinin yer aldığı bir de yazıt bulduklarını ifade eden Işık, "Yakın çevreden getirilen ve milattan sonra 10 veya 11'inci yüzyıla ait bir templon payesi üzerinde, kırmızı aşı boyası ile kazınarak işlenen 'TORKOP', 'TURKOPOL' (TÜRKOĞLU) yazıtını keşfettik." İfadelerine yer verdi.

Işık, yerel halktan aldıkları bilgi çerçevesinde, yazıtın bir kırmızı boya ile işlendiğini ve kaleden geldiğinin altını çizdi.

konya

"Çok Önemli Bir Yazılı Belge"

Yapılan araştırmada Anadolu'da "Türk" adında başka bir yazıt bulunmadığını belirten Işık, şu şekilde devam etti:

"Bu eser, Anadolu tarihi ve ecdadımıza ait çok önemli bir yazılı belge niteliğine sahiptir. Kaleden getirilmiş olması nedeniyle yazıt üzerinde 'Türkoğlu' adının yer alması, burada Bizans dönemi askeri bünyesinde bulunan Türk askerlerinin Savatra'da konuşlandığını düşündürmektedir.

İslam öncesi gruplar halinde gelen Türk boyları, Anadolu'nun çeşitli bölgelerine yerleşmiş ve belli bir kısmı Hristiyanlığı seçerek Bizans ordusu içerisinde lejyon olarak görev yapmış.

Bu yazıt, tahminimizce bir Bizans mimari unsuru üzerine işlenerek onların varlığını ortaya koymaktadır."

Işık, kazı kapsamında Türklerle ilgili araştırmaların derinleştiğini, bölgede daha önceki dönemlere ait yazıtlar da bulduklarını ve bu çalışmaların yapılabilmesi için çevirilerinin akademik düzeyde işlenmesini beklediklerini söyledi.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
İlginizi Çekebilir
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
HES barajında erkek cesedi bulundu
HES barajında erkek cesedi bulundu
Zincir marketlerin bu oyununa dikkat! Raftaki etiketin fiyatı kasada değişiyor!
Zincir marketlerin bu oyununa dikkat! Raftaki etiketin fiyatı kasada değişiyor!
İşte dünyanın en büyük balığı Arapayma! Arapayma balığı ne zaman avlanılır? Balık değil bir canavar!
İşte dünyanın en büyük balığı Arapayma! Arapayma balığı ne zaman avlanılır? Balık değil bir canavar!
HDP’li Semra Güzel tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi
HDP’li Semra Güzel tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi
Son Haberler
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış...
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler kaldı
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler...
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Pedro ilk golünü attı
Pedro ilk golünü attı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
HES barajında erkek cesedi bulundu
HES barajında erkek cesedi bulundu
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti! Teşkilat dizisinin yeni başrolü
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti!...
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi' açıklaması
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi'...
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz kuşağı yayın akışı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz...