Konya TOKİ konut kura çekiliş tarihleri 2022







TOKİ KONYA'YA KAÇ KONUT YAPACAK?







TOKİ KONUT BAŞVURU SÜRESİ NE ZAMAN DOLUYOR?

TOKİ KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

KONYA TOKİ EVLERİ NEREYE HANGİ İLÇELERE YAPILACAK 2022













TOKİ KONYA ARSALARI NEREDE?

BAŞVURU AŞAMASINDA KONUT TİPİ SEÇİLEBİLECEK Mİ?

TOKİ 2+1, 3+1 AYLIK ÖDEMELERİ NE KADARDIR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "İlk evim, ilk işyerim" projesi kapsamında 31 Ekim'e kadar 250 bin sosyal konut başvurusu tamamlandı. TOKİ konutlarının mirası rekor düzeyde olsa da sosyal konut üretim çekiliş tarihleri de ilginç. Peki TOKİ Konya çekilişi ne zaman? İşte detaylar…Sosyal konut projesi çerçevesinde 500 bin konut, 250 bin konut ve 50 bin istihdam yapılacak. Projenin ilk etabında inşaatına başlanacak olan 250 bin sosyal konut iki yılda tamamlanacak. "İlk Evim İlk İşyerim" sosyal konut projesi kapsamında 25 Ekim'de 17 ilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle ilk 5.615 sosyal konutun temeli atıldı.Bu kapsamda, Ankara'da 2171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konut için harekete geçildi."İlk evim, ilk işyerim" projesine yaklaşık 8 milyon kişi başvurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, proje başvurusunun 31 Ekim'de sona erdiğini hatırlattı. Peki TOKİ çekilişi ne zaman yapılacak ve sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, projenin 81 ilde 500.000 sosyal konut, 1 milyon arsa ve 50.000 istihdam şeklinde sunulacağı yinelendi. Tüm kuralar etaplar halinde tahmin edilmesi gerektiği ve hak sahiplerinin Mart 2023'e kadar belirleneceği de belirtildi. TOKİ CEO'su Ömer Bulut, konut projesi çekilişinin kapanışın hemen ardından 31 Ekim'in ilk haftasında yapılacağını duyurdu. Bulut, çekilişten sonra başvuru ücretlerinin iade edileceğini söyledi. Buna dayanarak; TOKİ sosyal konut çekilişi Kasım ayının ilk haftası yapılacak. TOKİ çekilişinde, sosyal konut satış sonuçları listesi TOKİ internet sitesinde ve e-devlette yer alıyor.Konya Merkez, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emrigazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Seydşehir, Tuzlukcu, Yalıhüyük ve Yunak.Daire tipi fark etmeksizin projeye göre (2+1 ve 3+1) başvurular gönderilir.Vatandaş 240 ay vade ve aylık 2 bin 280 TL taksitle 2+1 konut sahibi olabilecek; 3+1 daire ile 240 ay vade ile aylık 3 bin 187 lira taksitle elde etmek mümkün.