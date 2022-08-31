YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:14

Konyaaltı'nda Duygulandıran 'Zafer' Kutlaması - Antalya

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:14
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Konyaaltı'nda Duygulandıran ‘Zafer' Kutlaması - Antalya


30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılına özel bir gösteri düzenleyen Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, sahneye Mehmetçik kıyafetleri ile çıkması alanda bulunan vatandaşları hem coşturdu aynı anda duygulandırdı. Belediye Başkanı Semih Esen ise “Bayramlarımızı dün de kutladık, bugün de kutluyoruz, yarın da kutlayacağız ” dedi.



Antalya Konyaaltı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yılı kutlamalarını HayatPark'ta gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde başlayan kutlamalar, çocuk oyun alanları, çeşitli gösteriler ve düzenlenen kortej ile devam etti. Akşam saatlerinde sahneye çıkan Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla sahnelediği koreografi, alanda bulunan vatandaşların coşkusuyla karşılandı. Duygusal anlar da yaşayan vatandaşlar, halk oyunları ekibinin bayraklı gösterisi ile ayağa kalktı. Kutlamalarda vatandaşlara seslenen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, her bayramın ayrı bir anlamı olduğunu söyledi. Esen, “Bayramlarımızı dün de kutladık, bugün de kutluyoruz, yarın da kutlayacağız. Buna hiç kimse engel olamayacak” dedi. Çok duygusal bir ortamda olduklarını altını çizen Esen, “Bayrağımızı görünce ve vatanımız söz konusu olunca içimizdeki coşku, gönlümüzden de dilimizden de taşıyor” diyerek konuşmasını belirtti.






“Yıl boyunca kutlamalar olacak”


Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını daha büyük bir coşku ile kutlayacaklarını altını çizen Esen, yıl boyunca çeşitli etkinlikler ile hem Cumhuriyeti hem Atatürk'ü bununla birlikte şehitleri anacaklarını ifade etti. Alanda bulunan çocuk ve gençlere seslenen Esen, “Cumhuriyetimizin 100. yılını önümüzdeki sene inşallah hep birlikte kutlayacağız. Ama bu kutlamayı bir günde yapmayacağız. Bütün sene boyunca değişik etkinlikler ile kutlayacağız. Ama ilk başta kendimize şunu göstereceğiz, çocuklarımıza ve gençlerimize sesleniyorum; biz artık geçmişteki hataları yapmayacağız çocuklar, yapmayacağız gençler. Sizlere de daha başarılı örnek olacağız ve Türkiye'yi hep beraber çok daha müreffeh çok daha iyi ve mutlu bir ülke haline getireceğiz” şeklinde konuştu.


Etkinlikte ilerleyen saatlerde Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası ve Enes Demirci sahneye çıkarak, vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı.

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Haber Editörü
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