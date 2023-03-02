SPOR
02 Mart 2023 - 15:05

Konyaspor Angelo Sagal'ı kiralamak istiyor

Konyaspor yönetimi transfer için harekete geçti. Ligden çekilen Gaziantep FK’da forma giyen Angelo Sagal’ı kiralamak için resmi teklifte bulundular.

SPOR
02 Mart 2023 - 15:05
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Konyaspor Angelo Sagal’ı kiralamak istiyor


Spor Toto Süper Lig’de son haftalarda oldukça kötü günler geçiren Konyaspor, ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalmışken transferde vites yükseltti.

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK’da forma giyen Angelo Sagal’ı kiralamak isteyen Konyaspor yönetimi gerçekleştirdiği görüşmelerde son aşamaya geldi.



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Sagal Konyaspor forması giyebilir

Önümüzdeki günler içerisinde Sagal’ın transferini açıklamasına kesin gözüyle bakılan Konyaspor, TFF’nin aldığı karar doğrultusunda yabancı oyuncu statüsünde yer almayacak o olan Sagal’ın bu durumunu büyük bir avantaj olarak görüyor.

29 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon 18 karşılaşmada forma şansı bulurken, bu müsabakalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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