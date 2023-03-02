Konyaspor Angelo Sagal’ı kiralamak istiyor













Sagal Konyaspor forması giyebilir

Spor Toto Süper Lig’de son haftalarda oldukça kötü günler geçiren Konyaspor, ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalmışken transferde vites yükseltti.Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK’da forma giyen Angelo Sagal’ı kiralamak isteyen Konyaspor yönetimi gerçekleştirdiği görüşmelerde son aşamaya geldi.Önümüzdeki günler içerisinde Sagal’ın transferini açıklamasına kesin gözüyle bakılan Konyaspor, TFF’nin aldığı karar doğrultusunda yabancı oyuncu statüsünde yer almayacak o olan Sagal’ın bu durumunu büyük bir avantaj olarak görüyor. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon 18 karşılaşmada forma şansı bulurken, bu müsabakalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.