SPOR
16 Ocak 2023 - 16:44

Konyaspor'dan ayrılan İlhan Palut'un ne kadar tazminat alacağı belli oldu

Bugün yaşanan flaş ayrılıkla birlikte Konyaspor tecrübeli teknik adamı İlhan Palut ile yollarını ayırdı. Resmi açıklamanın yapılması beklenirken İlhan Hocanın alacağı tazminat ortaya çıktı.

SPOR
16 Ocak 2023 - 16:44
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Konyaspor'dan ayrılan İlhan Palut'un ne kadar tazminat alacağı belli oldu


Spor Toto Süper Lig'de birkaç sezondur istikrarlı bir şekilde Konyaspor'u çalıştıran ve oynattığı oyunla birlikte taraflı tarafsız birçok futbolsever tarafından büyük bir takdir toplayan İlhan Palut, Konyaspor'dan ayrıldı.

Bu sezon lige iyi bir başlangıç alamayan ve yalnızca 6 galibiyet alan Konyaspor, oynadığı son 4 karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrılamamıştı.



Galibiyet hasretinin devam ettiği Konyaspor son olarak oynadığı Beşiktaş karşılaşmasında da 1-0 öne geçtiği müsabakada taraftarı önünde sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Konyaspor ilhan palut tazminatı belli oldu

İlhan Palut'un tazminat ücreti ne kadar?

Alınan kötü sonuçlar neticesinde Konyaspor yönetimi aldığı karar doğrultusunda tecrübeli teknik adam İlhan Palut ile yollarını ayırdı.

Konyaspor'dan ayrılan İlhan Palut'un sözleşmesi gereğince kulüpten 5 Milyon TL'lik bir tazminat alma hakkı olduğu öğrenildi.

Yapılan son görüşmelerin ardından İlhan Palut'un bu rakamda fedakarlık yapıp yapmayacağı ise merakla bekleniyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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