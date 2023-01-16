Konyaspor'dan ayrılan İlhan Palut'un ne kadar tazminat alacağı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de birkaç sezondur istikrarlı bir şekilde Konyaspor'u çalıştıran ve oynattığı oyunla birlikte taraflı tarafsız birçok futbolsever tarafından büyük bir takdir toplayan İlhan Palut, Konyaspor'dan ayrıldı. Bu sezon lige iyi bir başlangıç alamayan ve yalnızca 6 galibiyet alan Konyaspor, oynadığı son 4 karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrılamamıştı.
Galibiyet hasretinin devam ettiği Konyaspor son olarak oynadığı Beşiktaş karşılaşmasında da 1-0 öne geçtiği müsabakada taraftarı önünde sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.