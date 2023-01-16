Konyaspor'dan ayrılan İlhan Palut'un ne kadar tazminat alacağı belli oldu













İlhan Palut'un tazminat ücreti ne kadar?

Spor Toto Süper Lig'de birkaç sezondur istikrarlı bir şekilde Konyaspor'u çalıştıran ve oynattığı oyunla birlikte taraflı tarafsız birçok futbolsever tarafından büyük bir takdir toplayan İlhan Palut, Konyaspor'dan ayrıldı. Bu sezon lige iyi bir başlangıç alamayan ve yalnızca 6 galibiyet alan Konyaspor, oynadığı son 4 karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrılamamıştı.Galibiyet hasretinin devam ettiği Konyaspor son olarak oynadığı Beşiktaş karşılaşmasında da 1-0 öne geçtiği müsabakada taraftarı önünde sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.Alınan kötü sonuçlar neticesinde Konyaspor yönetimi aldığı karar doğrultusunda tecrübeli teknik adam İlhan Palut ile yollarını ayırdı. Konyaspor'dan ayrılan İlhan Palut'un sözleşmesi gereğince kulüpten 5 Milyon TL'lik bir tazminat alma hakkı olduğu öğrenildi. Yapılan son görüşmelerin ardından İlhan Palut'un bu rakamda fedakarlık yapıp yapmayacağı ise merakla bekleniyor.