SPOR
16 Ocak 2023 - 16:34

Konyaspor İlhan Palut ile yollarını ayırdı. Konyaspor'da flaş ayrılık

Konyaspor'da yaşanan flaş ayrılık gündeme adeta bomba gibi düştü. Tecrübeli teknik adam İlhan Palut ile yolların ayrıldığı kesinleşti. Resmi açıklama bekleniyor.

SPOR
16 Ocak 2023 - 16:34
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Konyaspor İlhan Palut ile yollarını ayırdı. Konyaspor'da flaş ayrılık


Spor Toto Süper Lig'de haftalardır istediği sonuçları alamayan Konyaspor'un bu performansı büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. 2021 yılından bu yana Konyaspor'un başında olan tecrübeli teknik adam İlhan Palut aldığı sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefine gelmişti.

Bir süredir yönetimle yaptığı görüşmelerde de problemler yaşamaya başladığı öğrenilen tecrübeli teknik adamla bugün yapılan görüşmeler neticesinde yolların ayrılması yönünde karar alındı.



konyaspor ilhan palut

Konyaspor İlhan Hoca ile yollarını ayırdı

Ligin başından bu yana bu sezon yalnızca 6 galibiyet alan Konyaspor, oynadığı son 4 karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrılamamıştı.

Konyaspor'un bugün yapacağı resmi açıklamayla birlikte Teknik Direktör İlhan Palut ile yolların ayrıldığı resmen açıklaması bekleniyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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