Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık gözyaşları içinde uğurlandı!













Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık, sabah saatlerinde Ankara-Niğde Karayolu'nda bir trafik kazası geçirdi. Takla atarak şarampole yuvarlanan aracından metrelerce fırlayarak hayatını kaybeden yıldız oyuncu kaza anında hayatını kaybetti.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri çarpmanın şiddetiyle aracından dışarı fırlayan Çalık'ın olay yerinde yaşamını yitirdiklerini belirlediler. Tüm Türkiye'yi ve spor dünyasını hüzne boğan ölüm haberinin ardından milli oyuncu Ahmet Çalık'ın cenazesi otopsisinin yapılması için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.Keçiören Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından Çalık'ın cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edilirken, cenaze gözyaşları içerisinde Elmadağ'a getirildi. Genç futbolcu, burada bulunan Sungur Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedildi.Elim bir kaza sonrası hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın, Şubat ayında bir düğün yapmayı planladığı ve düğün için de Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği öğrenildi.