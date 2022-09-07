Konyaspor'un Amar Rahmanovic'i Krylya Sovetov Samara'ya transfer oldu.













Spor Toto Süper Lig ekipleri arasında yer alan Konyaspor’un orta saha oyuncusu Amar Rahmanovic ile yollarını ayırdığı bilgisini paylaştı. Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda kulübün Rusya takımı Krylya Sovetov Samara ile anlaşma yaparak kendi oyuncuları Amar Rahmanovic’i transfer ettiklerini açıkladı. Futbolcusuna teşekkür eden takım Amar Rahmanovic’e kariyerindeki başarılarının devamını dilediğini belirtti.Amar Rahmanovic, Konyaspor takımında çıktığı 61 maçta 8 gol, 5 asist yaparak takımda büyük bir başarı kaydetti.