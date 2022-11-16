Finans
16 Kasım 2022 - 01:09

Koop Bakkal başvurusu nasıl yapılır? Koop bakkal projesi başvuru şartları

Tarım Kredi kooperatifleri yeni bir projeye başlayacağını duyurdu. KOOP Bakkal Projesi olarak geçen projede mevcut bakkallardan daha ucuza bir satış hedeflenmekte.

Finans
16 Kasım 2022 - 01:09
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Koop Bakkal başvurusu nasıl yapılır? Koop bakkal projesi başvuru şartları
Arka arkaya gelen zamlardan sonra Türkiye ekonomik bir mücadele içerisine girdi. Bu açıdan temel ihtiyaçların daha ucuza karşılanması hedeflenmekte. Enflasyon oranlarından en az etkilenmesi amacıyla ucuza Bakkal projesi de hayata geçirilecek.

Hayatı geçirilmesi amaçlanan proje için başvuru şartları ve detayları da belirlendiği duyuruldu. Bu proje ile kooperatif marketler içerisinde yer almakta olan temel tüketim ürünleri Koop Bakkal olarak isimlendirilen yeni bakkallardan halk ile buluşacak. Bu kapsamda bu projeye katılmak isteyenler için finansman desteği sağlanacağı da duyuruldu.

TKK

KOOP BAKKAL BAŞVURUSU

Başvuruları yapmak oldukça kolay. Bu projeye katılmak isteyen bakkallar 14 Kasım pazartesi günü başlangıç olacak şekilde Tarım kredi Kooperatifi web sitesi üzerinden başvurularını yapabilecekler.

PROJEYE BAŞVURMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Projeye katılmak ve bu bakkallardan olmak isteyenler için belirlenen şartlar; minimum 5 yıl süre ile bu işi yapıyor olmak. Bunun yanı sıra dükkanın metrekaresinin minimum 75 maksimum 150 metrekare olması. Belirlenen bu şartları taşıyan bakkallar başvurularını yapabilecekler.

BAKKALLAR HANGİ İLLERDE AÇILABİLECEK?

İlk olarak pilot illerde denenecek olan bu proje için şu anda 6 il belirlenmiş durumda. Belirlenen bu iller ise sırasıyla, Trabzon, Sakarya, Yozgat, Tokat, Konya, Ankara olarak duyuruldu.

EDİTÖR
Sümeyye Şahin
Sümeyye Şahin
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