Arka arkaya gelen zamlardan sonra Türkiye ekonomik bir mücadele içerisine girdi. Bu açıdan temel ihtiyaçların daha ucuza karşılanması hedeflenmekte. Enflasyon oranlarından en az etkilenmesi amacıyla ucuza Bakkal projesi de hayata geçirilecek. Hayatı geçirilmesi amaçlanan proje için başvuru şartları ve detayları da belirlendiği duyuruldu. Bu proje ile kooperatif marketler içerisinde yer almakta olan temel tüketim ürünleri Koop Bakkal olarak isimlendirilen yeni bakkallardan halk ile buluşacak. Bu kapsamda bu projeye katılmak isteyenler için finansman desteği sağlanacağı da duyuruldu.
Finans
16 Kasım 2022 - 01:09
Koop Bakkal başvurusu nasıl yapılır? Koop bakkal projesi başvuru şartları
Tarım Kredi kooperatifleri yeni bir projeye başlayacağını duyurdu. KOOP Bakkal Projesi olarak geçen projede mevcut bakkallardan daha ucuza bir satış hedeflenmekte.
Finans
16 Kasım 2022 - 01:09
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