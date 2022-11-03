GÜNDEM
03 Kasım 2022 - 20:33

Koop Bakkal ne zaman, hangi illerde açılacak? Koop Bakkal bayisi nasıl olunur?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Koop Bakkal projesi ile mahallelere taşınıyor. Vatandaşlar Koop Bakkal hangi illerde ne zaman açılacak merak ediyor. İşte ayrıntılar.

GÜNDEM
03 Kasım 2022 - 20:33
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Koop Bakkal ne zaman, hangi illerde açılacak? Koop Bakkal bayisi nasıl olunur?


Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri, Türkiye’nin birçok bölgesinde yer alarak uygun fiyatlı ürünleri halka sunuyor. Müşteri kitlesini artırarak uygun fiyatlı ürünleri daha fazla kişiye ulaştırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifi marketleri artık Koop-Bakkal olarak mahallelerde de satışa başlayacak.

Koop Bakkal nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri ile bakkalların iş birliği halinde yeni bir proje için çalıştıklarını açıkladı. Kooperatif marketlerin üretici ve tüketiciyi bir araya getirdiğini ifade eden Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif marketi sayısını 1335’ten 2000’in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 250 noktada koop bakkal projesini hayata geçirerek tüm temel tüketim maddelerini bakkal formatında vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi.



Konu hakkında açıklamada bulunan bir diğer isim ise Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın oldu. Aydın, şu an 1.300 satış noktasını hızlı artırmanın zor olduğunu ve bunun için farklı bir formül üreterek koop bakkal projesini devreye aldıklarını ifade etti. İş ortakları ile yapacakları anlaşma ile marketin bir bölümünün kendilerine tahsis edileceğini söyleyerek, tarım kredi marketlerinin fiyatlarıyla aynı fiyata satış yapacaklarını, kooperatifin de onlara iskonto uygulayacağını söyledi. Bu şekilde 2023 yılının ilk çeyreğine kadar satış noktası sayısını 2 bin ila 2 bin 500ê çıkaracaklarını da sözlerine ekledi.

Koop Bakkal hangi illerde yapılacak, ne zaman açılacak?

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Koop Bakkal projesi için Ankara, Konya ve Mersin’i pilot bölge olarak seçtiklerini ve devamında tüm Türkiye’de faaliyet göstereceğini aktardı. Koop Bakkal projesi Kasım ayı itibarıyla pilot bölgelerde satış yapmaya başlayacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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