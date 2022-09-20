Kopan elektrik teli yangına neden oldu

Yangın merkeze bağlı Bahçecik köyü Pelitli yakınlarında oldu. Edinilen bilgilere göre saat 15.00'da Bahçecik köyünde şiddetli rüzgarın etkisiyle kuru bir kavak ağacı devrilerek elektrik telini kopardı. Kopan elektrik telinin saçtığı kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın vatandaşların tarlalarına ve ormanlık alana ulaştı. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye ekipler yollandı. Orman işçileri, jandarma, itfaiye ve köylülerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangında can ve mal kaybı meydana gelmezken 30 dönümlük arazi kül oldu.

Yangının uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındığını idda eden Bahçecik Köyü Muhtarı Cabir Okur, “Köyümüzde bir fırtına çıktı, çatılar uçacak dedik ama kısa sürdü. O arada şurada bir kavak vardı onun dalı biraz kurumuş fırtınayla devrildi tellere vurdu, teller kapalı kablo değildi açıktı kısa devre yaptı kuru tarlalarımız hemen yanmaya başladı. Biz köylüler olarak koştuk geldik ancak en az 400-500 metre alanımız yandı. Evlere sıçramadan söndürdük. İtfaiyeyi aradım, orman müdürlüğünü aradım an itibariyle kontrol altına alındı” dedi.