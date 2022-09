Köpek besleme kavgasında annesini koruyan çocuğa bin 960 lira para cezası

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Akpınar mahallesinde sokak hayvanlarını besleyen Aysun Bekar, koku ve sinek oluşturduğu gerekçesiyle evlerinin yanındaki boş arazide köpek beslenmesini kabul etmeyen mahalle sakinleriyle tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Bekar, oğlu ve bir arkadaşıyla birlikte Sabih Bozok (55) ve Ayşegül Bozok (49) tarafından saldırıya uğradı. Kavga esnasında attığı yumrukla Aysun Bekar'ın çenesinde kırıklar oluşmasına yol açan Sabih Bozok ve eşi Ayşegül Bozok hakkında, ‘kasten yaralama, hakaret ve tehdit' suçlarından kamu davası açıldı. Bekar'ın oğlu A.Ş. (16) hakkında ise annesini darp eden Sabih Bozok'u kavgada yaraladığı iddiasıyla ‘kasten yaralama' ve ‘hakaret' suçundan dava açıldı.18 yaşından küçük olması nedeniyle Eskişehir 2. Çocuk Mahkemesinde ‘kasten yaralama' ve ‘tehdit' suçlarından yargılanan A.Ş. hakkında karar verildi. A.Ş. duruşmalardaki savunmasında, “Biz apartmanda oturduğumuz için hayvan besleyemiyoruz, o sebeple sahipsiz hayvanlara özellikle de Akpınar Köyü yakınındaki hayvanlara yiyecek götürüyoruz. Annem birkaç kez böyle götürdüğünde oraların yakınlarında oturan müştekilerle tartışmış ama ben yoktum. O gün ben de annemle beraber o bölgeye gittim, yanımızda köpekler için kasaplardan aldığımız et ve artıkları vardı. Burası boş sahipsiz bir yerdir veya kamuya ait bir alandır bilemiyorum. Köpekler devamlı burada kaldığı için, hatta biz de barınmaları için küçük kulübeler yapmıştık, 5-6 köpeği 2-3 günde bir devamlı giderek besliyoruz. Attığımız yiyeceklerin sinek yaptığını iddia eden o bölgeye yakın oturan müştekiler, o gün de gelmişti. Hatta Sabih'in anneme doğru geldiğini görünce ben cep telefonumu açıp görüntüyü kayda almaya çalıştım, çünkü Sabih elinde taşlarla bize doğru geliyordu. Yanımızda köpekler de vardı, muhtemelen bu taşları köpeklere atacaktı. Ben bunu görüntülemeye çalışıyordum. Bunun üzerine beni görünce Sabih elimdeki telefonu almaya çalıştı. Sonra taşları köpeklere doğru fırlattı. Hatta annem ‘sen ne yapıyorsun' diye söyleyince, bu kez taş elinde olmasına rağmen yüzüne vurdu ve muhtemelen çenesi kırıldı. Ben hemen annemin yanına koştum. Bu sırada bizimle beraber gelen ve o da bizim gibi köpekleri besleyen Beyza beni tuttuğu için ben kimseye saldırmadım, vurmadım. Daha sonra Sabih'in eşi, kızı gelip bana saldırdı, bana vurdular, aynı zamanda Beyza aramızdaydı, ben kimseye vurmadım, vurmaya da kalkışmadım. Onlara kimse vurmadı” diye konuştu.Sabih Bozok da duruşmalardaki ifadesinde, “Suç tarihinde karşılaştığımızda yine hem bir et ve kemikleri evimizin yakınına attılar. Köpekler oraya yemeğe geldiler. Biz de bu durumu onlara anlatmak istedik ama annesi olduğunu öğrendiğim Aysun Bekar, ‘siz geldiniz hayvanların yerine girdiniz" diyerek söylendi, hakaret etti. Bu konuşma olurken aramızda 10 metre mesafe vardı. Hatta kendisini uyardım. Yakıştıramadığımı söylediğim halde bana hakaret sözleri söylemeye devam etti. Yanımda eşim Ayşegül de vardı, beraber biz geri dönelim dedik. Bu sırada ben yerde bulunan büyük kemikleri alıp çöpe doğru fırlattım. Bu sırada arkamdan bir şey fırlatıldığını fark ettim. Taş, kemik atılıyor şüphesi ile sakınmak için eğildim. Bu sırada önüme suça sürüklenen çocuk geldi. Arkamdan da annesi atladı ve iki eliyle benim vücudumu sardı. Ben ayaktaydım, sonrasında önümdeki suça sürüklenen çocuk eliyle, kafasıyla benim yüzüme, başıma vurdu. Ben kurtulmak için çaba gösterdim. Aşağıya doğru eğilince arkamdaki bayan oğlunun üzerine düştü. Zaten bu 10-15 saniyelik bir olaydı, Bu arada suça sürüklenen çocuk şok oldu. Birden bağırıp çağırmaya başladı, kimse zapt edemedi” dedi.Eskişehir 2. Çocuk Mahkemesinde ‘kasten yaralama' ve ‘hakaret' suçlarından yargılanan A.Ş.'nin cezası belli oldu. Mahkeme, A.Ş.'yi ‘kasten yaralama' suçundan bin TL, ‘hakaret' suçundan ise bin 960 TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme her iki cezada da haksız tahrik ve yaş küçüklüğü indirimi uyguladı. Ayrıca mahkeme, A.Ş. hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.Gerekçeli karar açıklandı“Suça sürüklenen çocuğun sabit olan kasten yaralama suçu yönünden kişiliği, amacı, suçun işleniş biçimi ve işlenmesindeki özellikler ile işlendiği yer ve zamanı, meydana gelen netice, yaralanmanın niteliği dikkate alınarak doğrudan adli para cezası tercih edilerek cezası teşdiden belirlenmiştir. Suça sürüklenen çocuğun sabit olan hakaret suçu yönünden kişiliği, amacı, kastı, suçun işleniş biçimi ve işlenmesindeki özellikler ile işlendiği yer ve zamanı, meydana gelen netice dikkate alınarak doğrudan adli para cezası tercih edildiği gibi teşdidi gerektirir bir sebep bulunmadığı kanaatiyle cezası alt sınırdan belirlenmiştir. Ancak, olayda ilk haksız hareketin kimden geldiği, tartışma ve kavgaya kimin sebep verdiği belirlenemediğinden bu durum lehe değerlendirilerek suça sürüklenen çocuğun eylemini, katılanların gerek kendisine gerekse annesi Aysun'a karşı haksız söz ve davranışlarının oluşturduğu şiddetli öfke ve acının tesiri ile tahrik altında gerçekleştirdiği kanaatiyle her iki suç nedeniyle verilen cezaların da takdiren alt sınırdan oranlarla tek tek indirim yapılmıştır.”Sabih ve Ayşegül Bozok'un Aysun Bekar'a karşı ‘kasten yaralama, hakaret ve tehdit' suçundan yargılanma süreci ise Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesinde devam etmektedir.