İddiaya göre, Büyükşehir Belediyesine ait köpek barınağındaki köpekleri beslemek için Molu Mahallesi'ndeki barınağa gelen gençler ile mahalle sakini arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyünce mahalleli ve gençler birbirine girdi. Arbede anı kameralarca kaydedilirken, mahalle sakini bir müddet sonra aracına binerek alandan uzaklaştı. iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 19:24
Köpek beslemek isteyen gençler ile mahalleli birbirine girdi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yer alan köpek barınağında köpekleri beslemek isteyen bir grup genç ile mahalle sakinleri birbirine girdi.
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 19:24
EDİTOR
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