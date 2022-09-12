MAGAZİN
12 Eylül 2022 - 10:08

'Köpek gibi acı çektim' diyerek aldatılma hikayesini anlattı! Aldatılan ünlü isim sessizliğini bozdu, her şeyi tek tek anlattı!

Roma'nın efsane kaptanı İtalyan futbolunda önde gelen isimler arasında yer alan Francesco Totti, 17 senelik eşi olan Ilary Blasi'nin kendisini aldatması sonrasında Temmuz ayı içerisinde boşanma kararı almıştı. Sessizliğine son veren futbolcu, depresyonda olduğunu söyledi. İşte detaylar…

MAGAZİN
12 Eylül 2022 - 10:08
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'Köpek gibi acı çektim' diyerek aldatılma hikayesini anlattı! Aldatılan ünlü isim sessizliğini bozdu, her şeyi tek tek anlattı!


İtalyan futbolunun ve Roma’nın efsanelerinden olan Totti ile 20 senelik sevgilisi ve 17 senelik karısı olan Ilary Blasi'nin boşanma haberleri Temmuz ayı içerisinde büyük yankı uyandırmıştı.

Francesco Totti ve Ilary Blasi'nin 17 sene süren evliliği Temmuz ayında noktalanmıştı. İtalyan basınında yer alan manşetlerde ünlü çiftin bir süreden beri karşılıklı birbirlerini aldattığı ve en son ayrılık kararına vardıkları yer almıştı.



totti

Francesco Totti ve sunucu Ilary Blasi, yapmış olduğu açıklamalarda boşandıklarının doğru olduğunu belirtmişlerdi.

Ilary Blasi’nin yapmış olduğu açıklamada; "20 yıl ve üç harika çocuğun ardından, Francesco Totti ile evliliğimiz bitti. Ayrılık sebebimiz bize özel kalacak ve daha çok açıklama yapmayacağız. Herkesi özel hayata saygıya ve spekülatif haberlerden uzak kalmaya davet ediyorum." İfadelerine yer verdi.

totti

Totti ise; "Evliliğimizdeki krizi çözmeye çalıştım ancak ne kadar acı verse de ayrılığın kaçınılmaz olduğunu anladık. Son aylarda yaptığım ve söylediğim her şey çocuklarımı korumak içindi. Onlar benim en kıymetlim. Girdiğimiz bu yeni yolda Ilary ile birlikte onların gelişimleri için mücadele edeceğiz. Sevgili eşime her an güvendim ve saygı duydum." Sözlerini sarf etmişti.

İkilinin ayrılmasının nedeniyse 'karşılıklı aldatma' olduğuna dair söylentiler çıkmıştı. Fakat Totti, vermiş olduğu röportaj ile Ilary Blasi'nin nasıl aldattığına dair detaylar verdi.

Francesco Totti Ilary Blasi

"HAYATINDA BİRDEN FAZLA KİŞİ OLDUĞU SÖYLENTİLERİ ULAŞTI BANA"

Totti, "İlk ihanet eden ben değildim. Geçen yıl Eylül ayında Ilary'nin hayatında çok sayıda kişi olduğu söylentileri ulaştı bana."

"Ama bu bana imkansız görünüyordu. Güvendiğim kişilerden uyarı alınca telefonuna baktım ve o mesajları gördüm." dedi.

Roma efsanesi açıklamasının devamında; "O mesajları gördükten sonra her şeyi içime attım. Kimseye söylemedim, 11 yaşımdan beri yanımda olan arkadaşım Vito Scala'ya bile."

Francesco Totti Ilary Blasi

"KÖPEK GİBİ ACI ÇEKTİM"

"Buna göz yuman biri değilim ancak görmezden gelmeyi tercih ettim. Ailemi bozmamak, çocukları korumak için... Köpek gibi acı çektim."

"Ilary bana demişti ki; Bu yıl Milano'da biraz daha çok kalacağım, Roma'ya daha düşük gideceğim ve ben de buna inandım..."

Francesco Totti Ilary Blasi

"DEPRESYONA GİRDİM"

"Söylentilerin doğru olmadığını umdum. Sonra gerçekleri öğrendim ve bu beni depresyona soktu. Artık uyuyamıyordum."

Francesco Totti Ilary Blasi

"HER ŞEYİ KURTARMAYI UMUYORDUM"

Totti konuşmasına; "İlk başta ne ona ne de çocuklarına doğruyu söyleyemedim; çünkü hala her şeyi kurtarmayı umuyordum."

"Ama sonra Ilary'ye bu adamı sordum. İlk başta inkar etti. Sonra bildiğimi fark etti ve bana o adamla sadece bir kahve içmek için görüştüklerini söyledi. Ona gerçekten aşıktım."

"Aldatıldığımı öğrendim... Fark ettim ki Mart 2021'de tanışmışlar. Hem o adam varmış, eş zamanlı başkaları." Diyerek son verdi

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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