'Köpek gibi acı çektim' diyerek aldatılma hikayesini anlattı! Aldatılan ünlü isim sessizliğini bozdu, her şeyi tek tek anlattı!

İtalyan futbolunun ve Roma’nın efsanelerinden olan Totti ile 20 senelik sevgilisi ve 17 senelik karısı olan Ilary Blasi'nin boşanma haberleri Temmuz ayı içerisinde büyük yankı uyandırmıştı.
Francesco Totti ve Ilary Blasi'nin 17 sene süren evliliği Temmuz ayında noktalanmıştı. İtalyan basınında yer alan manşetlerde ünlü çiftin bir süreden beri karşılıklı birbirlerini aldattığı ve en son ayrılık kararına vardıkları yer almıştı.
Francesco Totti ve sunucu Ilary Blasi, yapmış olduğu açıklamalarda boşandıklarının doğru olduğunu belirtmişlerdi. Ilary Blasi’nin yapmış olduğu açıklamada; "20 yıl ve üç harika çocuğun ardından, Francesco Totti ile evliliğimiz bitti. Ayrılık sebebimiz bize özel kalacak ve daha çok açıklama yapmayacağız. Herkesi özel hayata saygıya ve spekülatif haberlerden uzak kalmaya davet ediyorum." İfadelerine yer verdi.
Totti ise; "Evliliğimizdeki krizi çözmeye çalıştım ancak ne kadar acı verse de ayrılığın kaçınılmaz olduğunu anladık. Son aylarda yaptığım ve söylediğim her şey çocuklarımı korumak içindi. Onlar benim en kıymetlim. Girdiğimiz bu yeni yolda Ilary ile birlikte onların gelişimleri için mücadele edeceğiz. Sevgili eşime her an güvendim ve saygı duydum." Sözlerini sarf etmişti. İkilinin ayrılmasının nedeniyse 'karşılıklı aldatma' olduğuna dair söylentiler çıkmıştı. Fakat Totti, vermiş olduğu röportaj ile Ilary Blasi'nin nasıl aldattığına dair detaylar verdi.