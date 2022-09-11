Köpek saldırısına uğramıştı! Yüzüne dikiş atılan Tuğba Altıntop'tan dehşete düşüren açıklamalar geldi!













"Bu olay benim hayvanları sevmeyeceğim anlamına gelmeyecek."

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın eski eşi manken Tuğba Altıntop, tatil için İstanbul-Şile'ye gitti Burada arkadaşına ait Akita cinsi köpeğin saldırısına uğrayan eski manken apar topar hastaneue kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Altıntop’un yüzüne 50’den fazla dikiş atıldı.Saldırının ardından yaşadığı olaya ilişkin ilk kez konuşan Tuba Altıntop, arkadaşına ait köpeğin yanına gittiğini ve onu severken öpmek istediğini o sırada köpeğin kendisine saldırdığını söyledi.Kimsenin kendisine müdahale etmediğinden yakınan Tuba Altıntop, olayı 10 saniye içinde olduğunu ve yüzümün sol tarafının parçalandığını anlattı. Apar topar hastaneye kaldırıldığını belirten Altıntop, yüzünde iz kalma ihtimalinin olabileceğini söyleyerek daha sonra deri nakli ya da hücre nakliyle durumun düzelebileceğini de sözlerine ekledi.Köpeğin sahibinden şikayetçi olmadığını söyleyen Tuğba Altıntop, aslında Akita cinsi köpeklerin normalde saldırgan olduğunu bildiğini belirterek kendisinin de daha önce bahçeli evinde Macar Rottweiler beslediğini fakat o köpeğiyle buna benzer bir olay yaşamadığını ifade etti.Ünlü manken, yaşadığı bu talihsiz olayın hayvan sevgisini kesinlikle etkilemediğini vurgulayarak sadece olaydan ders çıkardığını anlattı. Hatanın kendisinde olduğunu itiraf eden Altıntop, köpeğin özgürlük alanına girdiği için saldırısının normal olduğunu söyledi.