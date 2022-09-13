YAŞAM
13 Eylül 2022 - 17:20

Köpeklerden kaçarken otomobilin altında kalan genç kızın ikinci duruşması yapıldı

Isparta'da köpekten kaçtığı sırada trafik kazası geçirip yaşamını yitiren Rabia Kallı'nın ikinci duruşması Isparta 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Adlı Tıp Kurumu'nun raporuna göre yol kenarında bulunan başıboş köpeklerin kaldırımda yürüyen yayalara saldırmasının asli etken olduğu, Rabia Kallı'nın tali kusurlu olduğu sanık sürücü Ahmet Yazıcı'nın ise kusursuz olduğu bildirildi.

YAŞAM
13 Eylül 2022 - 17:20
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Köpeklerden kaçarken otomobilin altında kalan genç kızın ikinci duruşması yapıldı


Olay, 5 Mart günü İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü'nde eğitim öğretim gören Rabia Kallı, arkadaşı ile birlikte yurda doğru yürürken bir anda sokak köpeklerinin havlayarak üzerlerine gelmesiyle korkup yola fırladı. Bu sırada yoldan geçen Ahmet Y.'nin kullandığı otomobil Kallı'ya çarptı. Kanlar içinde kalan Kallı, olay mahaline gelen sağlık personelleri tarafından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından iç organlarında kanama ve vücudunda kırıklar olduğu tespit eden Kallı, yoğun bakımda tedaviye alındı. Rabia Kallı yoğun bakımdaki tedavisinin 7'nci gününde yaşamını yitirdi.

Isparta 2. Asliye ve Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına hakkında "taksirle adam öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenen sürücü Ahmet Y.'nin avukatı katıldı. Davada tutuksuz yargılanan Ahmet Y. mahkemeye gelmedi. İlk celse itibari ile kurulan ara kararda kusur durumuna yönelik dosya Adli Tıp Kurumuna yönlendirildi. Bu rapor celse arasında dosyaya intikal etti. Açıklanan raporda yol kenarında bulunan başıboş köpeklerin kaldırımda yürüyen yayalara saldırmasının asli etken olduğu, Rabia Kallı'nın tali kusurlu olduğu sanık sürücü Ahmet Y.'nin ise kusursuz olduğu bildirildi.



Bilirkişi raporuna göre tali kusurlu bulunan ve her iki rapor arasında çelişki oluştuğunu izah eden avukat Ferhat Taşbinar bu duruma karşı çıkarak dosyanın Adli Tıp Kurumu Üst Kuruluna gönderilmesini talep etti ama mahkeme başkanı talebi reddetti. Talimat mahkemesinde Rabia'nın arkadaşının dinlenmesi üzerine mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.

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Haber Editörü
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