YAŞAM
25 Eylül 2022 - 12:35

Köprüde araçlar birbirine girdi: 6 yaralı

Adıyaman'da Eğri Çayı kKprüsü üzerinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

YAŞAM
25 Eylül 2022 - 12:35
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Köprüde araçlar birbirine girdi: 6 yaralı


 Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Eğri Çayı Köprüsü üzerinde 02 AN 438, 31 AJK 294, 34 HF 1878, 42 BF 009 ve 26 ABH 320 plakasına sahip otomobiller çarpıştı. Meydana gelen kazada araç üzerine yer alan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay mahaline gelen sağlık personelince gerçekleştirilen müdahale sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Kazadan kapanan yoldan dolayı trafik bir süreliğine Karaali Köprüsü'nden sağlandı. Yapılan çalışmalar sonrasında kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla Eğri Çayı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.



Cihan Kizir
 

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye dövdü
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye dövdü
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Son Haberler
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye dövdü
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye...
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta 6 kişi hayatını kaybetti
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta...
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks ve dolgum yok!
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks...
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle...
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Evden çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandılar
Evden çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandılar
İbrahim Hatipoğlu: 'Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek için yönetim kurulu olarak hazırız'
İbrahim Hatipoğlu: 'Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek...
GSYİAD’da İbrahim Hatipoğlu yeniden başkan seçildi
GSYİAD’da İbrahim Hatipoğlu yeniden başkan seçildi
Elektrikli otolar yayılıyor
Elektrikli otolar yayılıyor
Tantuni dükkanına giren hırsız, 2 bin lira çaldı
Tantuni dükkanına giren hırsız, 2 bin lira çaldı