Köprüde araçlar birbirine girdi: 6 yaralı













Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Eğri Çayı Köprüsü üzerinde 02 AN 438, 31 AJK 294, 34 HF 1878, 42 BF 009 ve 26 ABH 320 plakasına sahip otomobiller çarpıştı. Meydana gelen kazada araç üzerine yer alan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay mahaline gelen sağlık personelince gerçekleştirilen müdahale sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza sonrası yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Kazadan kapanan yoldan dolayı trafik bir süreliğine Karaali Köprüsü'nden sağlandı. Yapılan çalışmalar sonrasında kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla Eğri Çayı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı.Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.