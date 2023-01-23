Köprüden önce son çıkış! Altın kahini İslam Memiş açıkladı: 50 bin TL'si olan hemen bunu yapsın!







"O RAKAMLARI GÖRÜNCE PİŞMAN OLACAKSINIZ"







"2023 GÜMÜŞ YILI OLACAK"

2023 senesinde yatırım tavsiyesi adı alrında 'gümüşün yılı' diyerek adından söz ettiren İslam Memiş, 100000 lira üzerinden vermiş olduğu bir örnek ile de yatırımların ne şekilde yapılabileceği konusunda değerlendirmelere yer verdi.Ekonomist İslam Memiş'in yapmış olduğu değerlendirme şu şekilde: Biz orta vadede ons altında 2 bin dolar üzerinde ataklar bekliyoruz bu da gram altının 1200-1280'li rakamları konuşacağımı, devamında 1450 lira seviyelerini konuşabileceğimizi bekliyorum. Biz yatırımcısına sık sık şu uyarılarda bulunuyoruz. Risklerinizi mutlak dağıtın. 2023, 2022'ye göre çok daha belirsiz olacak. Riskleri dağıtmak çok önemli. 100 bin TL paranız varsa tamamıyla altın almaktansa gümüşün getirisinden de yararlanmak gerekiyor. 2022'de gram altın yüzde 43 kazandırdı, gümüş gramı yüzde 45 kazandırdı. Gümüşün bu yıl altından daha fazla getirisi olacağını düşünüyorum. Birkaç ay sonra 1200, 1300'lü rakamları gördükten sonra gram altında daha fazla pişmanlık yaşayacaksınız. Şu anda da gümüş var. Sepetinize koyabilirsiniz.Altın tarafındaki hikaye belli. Yatırım aracı ama gümüşün hikayesi bambaşka. Fiziki olarak gümüşe ihtiyaç var. Sağlık sektöründe, bilişim sektöründe kullanılıyor. Bankaya giden vatandaşlarımız altın hesabı açar gibi de gümüş hesabı açabiliyorlar. Veya Kapalıçarşı'da alıp satabiliyorlar. Gümüşle ilgili çalışmalarımda, Hazine ve Maliye Bakanımıza da izah ettim. Bundan sonraki süreçte sisteme dahil edildikten sonra biraz daha ön plana çıkacaklarını düşünüyorum gümüş yatırımcılarının. Ons gümüş 26, 32 ve 40 dolar, gram gümüş tarafında ise 20 TL seviyesi hedef olmak suretiyle, 16 lira kırıldıktan sonra yıllık bazda yukarı yönlü hareketliliğini sürdürebilir. 2023 yılının gümüş yılı olacağını söyleyebilirim.