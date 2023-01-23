Köprüden önce son çıkış! Altın kahini İslam Memiş açıkladı: 50 bin TL'si olan hemen bunu yapsın!

2023 senesinde yatırım tavsiyesi adı alrında 'gümüşün yılı' diyerek adından söz ettiren İslam Memiş, 100000 lira üzerinden vermiş olduğu bir örnek ile de yatırımların ne şekilde yapılabileceği konusunda değerlendirmelere yer verdi.
"O RAKAMLARI GÖRÜNCE PİŞMAN OLACAKSINIZ"
Ekonomist İslam Memiş'in yapmış olduğu değerlendirme şu şekilde: Biz orta vadede ons altında 2 bin dolar üzerinde ataklar bekliyoruz bu da gram altının 1200-1280'li rakamları konuşacağımı, devamında 1450 lira seviyelerini konuşabileceğimizi bekliyorum. Biz yatırımcısına sık sık şu uyarılarda bulunuyoruz. Risklerinizi mutlak dağıtın. 2023, 2022'ye göre çok daha belirsiz olacak. Riskleri dağıtmak çok önemli. 100 bin TL paranız varsa tamamıyla altın almaktansa gümüşün getirisinden de yararlanmak gerekiyor. 2022'de gram altın yüzde 43 kazandırdı, gümüş gramı yüzde 45 kazandırdı. Gümüşün bu yıl altından daha fazla getirisi olacağını düşünüyorum. Birkaç ay sonra 1200, 1300'lü rakamları gördükten sonra gram altında daha fazla pişmanlık yaşayacaksınız. Şu anda da gümüş var. Sepetinize koyabilirsiniz.