Kör düğüme dönen EYT'de düğüm çözüldü! İlk maaş için tarihler belli oldu! Bakan Bilgin'in son dakika EYT açıklamaları







EMEKLİ YARDIMI TAZMiNATI (EYT) iLE KAMUDA ÇALIŞANLAR iÇİN CAZİP BİR SEBEP YOK, SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ DAHA ADİL HALE GETİRİLİYOR







EYT kapsamında faydalanacakların yaş ortalaması 49.9, 2 milyon 250 bin kişiye ulaşacakEmekli Yardımı Tazminatı (EYT) kapsamında faydalanacakların yaş ortalamasının 49.9 olduğunu ve şu anda 2 milyonun üzerinde kişinin faydalanacağını açıklayan Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Bakanı Mehmet Bilgin, Şubat sonu itibarıyla bu sayının 2 milyon 250 bin kişiye ulaşacağını söyledi. Bakan Bilgin, EYT'den faydalanacak kişilerin yaklaşık 600 bini kamu görevlisi olacağını ve kamuda 51 bin kişinin emekli olacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Ayrıca, EYT'ye hak kazanan ancak aldığı yüksek aylıkları kaybetmemek için emekli olmayı istemeyen kalifiye işçilerin de olduğunu belirtti. Bu işçiler işverenleriyle oturup anlaşacaklar veya işveren tarafından kıdem tazminatı üzerinden emekli olmaları için teklif edilebileceklerini söyledi. Staj sigortalılarının durumuna da değinen Bakan Bilgin, staj mağdurlarının mağdur olamayacaklarını ve kavramı kullanamayacaklarını ifade etti çünkü iş akdi yok ve prim patrondan yatırılması gereken paranın yatırılmaması gibi bir durum yok.Bakan Bilgin, ayrıca EYT kapsamında bağlanacak aylıkların yeni maaş düzenlemesi sayesinde arttığını ve ortalama emekli aylığının da arttığını vurguladı. EYT'nin kamuda çalışanlar için cazip bir sebep olmamasının avantajlı olduğunu ve sürdürülebilir bir durum olduğunu söyledi. Ayrıca, EYT'nin geniş kapsamlı bir sosyal güvenlik reformu olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. Son olarak bakan Bilgin, EYT'nin sadece emeklilik sürecinde değil aynı zamanda çalışma hayatı için de önemli bir adım olduğunu ve çalışanların daha erken yaşta emekli olmasının yerine daha uzun süre çalışmasının önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca, EYT'nin sosyal güvenlik sistemini daha adil ve eşit hale getirmek için önemli bir adım olduğunu vurguladı. EYT'nin kapsamının genişletilmesi ve daha fazla kişinin faydalanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.