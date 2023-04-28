DÜNYA
28 Nisan 2023 - 03:24

Körfez'de yine kriz!

İran Marshal Adaları bandıralı bir petrol tankerine el koydu, Körfez yine karıştı.

DÜNYA
28 Nisan 2023 - 03:24
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Körfez'de yine kriz!


    İran'ın bu hamlesine ABD tarafından tepki açıklamaları geldi. İran'ın kendi kaynaklarına göre, petrol tankeri Basra Körfezi'nde bir tekne ile çarpıştı ve İran vatandaşı iki kişi kayboldu. Bu yaşananların ardından İran ordusunun gemiyi takibe aldıkları ve Umman Körfezi'nde gemiye el koydukları açıklandı.

İran



    ABD donanması, İran'ın bu adımını uluslararası hukuka aykırı olarak tanımladı ve İran'ı kınadı. Geminin nereye çekildiği ya da akıbetine ilişkin belirsizlik hakim. İran yönetimi bu konu ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşmazken, İran'ın son iki yılda el koyduğu 5. ticaret gemisi oldu...

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