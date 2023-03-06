Aralık 2022'de Suudi Arabistan hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık nakit girişi sağlama müzakerelerinin son aşamasına geldiğini duyurmuştu. Bu kapsamda Türkiye-Suudi Kalkınma Fonunun arasında planlı bir anlaşmaya varıldı. Konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, TCMB'ye 5 milyar dolarlık bir mevduat yatırmak için anlaşma imzalandığı ifade edildi. Türkiye ve Suudi Arabistan hükümeti arasında olan bağları güçlendirmeye yönelik önemli karar alındı. Bu çerçevede Kral Selman ile Veliaht Prens Muhammed bin Salman iki ülke arasında var olan bağları güçlendirmek için alınan önemli bir kararı açıkladı.
DÜNYA
06 Mart 2023 - 16:06
Körfez'den Türkiye'ye dev sermaye: Suudi Arabistan, 5 milyar dolar yatıracak!
Körfez ülkesi Suudi Arabistan ile Türkiye arasında 5 milyar dolar tutarında bir anlaşma imzaladığı açıkladı.
DÜNYA
06 Mart 2023 - 16:06