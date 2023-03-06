Körfez'den Türkiye'ye dev sermaye: Suudi Arabistan, 5 milyar dolar yatıracak!













5 MİLYAR DOLARLIK MEVDUAT YATIRIM ANLAŞMASI İMZALARI ATILDI

Aralık 2022'de Suudi Arabistan hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık nakit girişi sağlama müzakerelerinin son aşamasına geldiğini duyurmuştu. Bu kapsamda Türkiye-Suudi Kalkınma Fonunun arasında planlı bir anlaşmaya varıldı. Konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, TCMB'ye 5 milyar dolarlık bir mevduat yatırmak için anlaşma imzalandığı ifade edildi. Türkiye ve Suudi Arabistan hükümeti arasında olan bağları güçlendirmeye yönelik önemli karar alındı. Bu çerçevede Kral Selman ile Veliaht Prens Muhammed bin Salman iki ülke arasında var olan bağları güçlendirmek için alınan önemli bir kararı açıkladı.Suudi Arabistan'ın Turizm Bakanı olarak görev yapan ve ayrıca Kalkınma Fonunun başkanlığını da yürüten Ahmed Al Khateeb, bir süredir hazırladıkları mevduat yatırım anlaşmasının imzalanması için TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü. Gerçekleştirilen toplantıda ise iki ülke arasında 5 milyar dolar mevduat yatırmak için anlaşmanın imzaları atıldı. Suudi Kalkınma Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, mevduat anlaşması sadece uudi Arabistan ile Türkiye'nin arasında olan yakın işbirliğinin ve tarihi ilişkinin bir kanıtının olmadığı, aynı zamanda Krallığın Türkiye'nin güçlenmesini destekleme taahhüdünün bir göstergesi olduğu ifade edildi.