Korku ve Açgözlülük Endeksi: Bitcoin Pazarının Nabzı







Hepimiz korku ve açgözlülüğün insan duygularına aşinayız. kripto piyasasının bağlamına yerleştirildiğinde, arz ve talep için ne kadar eş anlamlı olduklarına şaşırırdın. Bitcoin'in değişken fiyat değişiklikleri yatırımcıların tarafında ilginç davranışlara yol açabilir - pek çoğu kırmızı sayıları görünce aceleyle satış yapar. Sonuç olarak, Korku ve Açgözlülük Endeksi yatırımcıların mantık dışı mali kararlardan kaçınmalarına yardım etmek üzere tasarlanmış bir araç olarak geliştirildi. Ama tam olarak nasıl çalışıyor? Bu sayfa esnafın F & G indeksini en iyi nasıl kullanabileceğini ve verileri nasıl ölçtüğünü açıklayacaktır.







Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi nedir?

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksine biraz daha ışık tutmak için, kısaca Bitcoin hakkında konuşmaya değer. Bildiğiniz gibi Bitcoin, Satoshi Nakamoto tarafından anonim olarak fırlatılan dünyanın en büyük kripto para birimi ve bu nedenle dünya çapında en çok ticareti yapılan kriptolardan biri olmaya devam ediyor. Yine de bozuk para son derece dengesiz ve yatırımcılar F ve G endeksinin yardımı olmadan ticaret modelleri yaratmayı zor buluyor.

Bitcoin Korkusu ve Açgözlülük Endeksi, piyasada korku ve açgözlülüğün daha yaygın olup olmadığını belirlemek için çeşitli ölçümleri (detaylı olarak sayfanın aşağısında tartışılır) toplayarak araştıran tüccarların mevcut duyarlılıklarını analiz eder. Bu sıfır ile yüz arasında bir skalada ölçülür, sıfır aşırı korkuyu ve yüz aşırı açgözlülüğü ifade eder. Bu sayede, tüccarlar aşağıdaki bilgileri toplayabilirler:

düşük puan, bitcoin'in geleceğinin belirsizliğini ve gelecekte kâr elde etmek isteyenler için potansiyel bir satın alma fırsatını gösteriyor.

Yüksek puan, Bitcoin'in geleceğine ilişkin heyecan ve güveni örneklerken, kâr etmek ve satmak için harika bir zaman sunuyor.

Bitcoin Korkusu ve Açgözlülük Endeksinin ulaşabileceği tüm alanlar şunlardır:

0-24: Aşırı Korku

25-49: Korku

50-74: Açgözlülük

75-100: Aşırı Hırs



Fakat Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi bu puanları açıklamadan önce hangi verileri dikkate alıyor? Bu ona güvenmek için yeterli mi? Bunu bir sonraki bölümde tartışacağız.

Bitcoin Korkusu ve Açgözlülük Endeksi Nasıl Hesaplanır?

Tescilli algoritma kullanılarak yapılan Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksinin hesaplanmasında birkaç farklı veri noktası kullanılır. Bu, sosyal medyadaki ses düzeyi, duyarlılık ve piyasadaki kararsızlık gibi konuları kapsıyor. Bundan sonra, algoritma bu değişkenleri bir araya getirerek pazarın o zamanki durumunu değerlendirmek için kullanılabilecek bir bileşik puan sağlar.

Pazar Dinamikleri

Dizin, önceki 30 ve son 90 güne ait verileri karşılaştırır. Daha büyük açgözlülük en son döneme göre daha büyük satın alma hacimleri tarafından gösterilir. Hacim ne kadar yüksek olursa, Bitcoin için piyasa o kadar karmaşıktır.

Sosyal Medya

Hepimiz sosyal medyaya tabiyiz ve Bitcoin istisna değil. Bu popüler kripto para birimi etrafındaki ses bize ne söylüyor? Bitcoin'in Twitter'da bir etiket altında eğilim gösterdiğini farz edin. Bu durumda, para ile yüksek bir etkileşim olduğu anlamına gelir - açgözlü pazar davranışının ortak bir paydası.

Bitcoin Hakimiyeti

Bir diğer önemli husus da Bitcoin'in baskınlığı. Ne kadar baskın olursa, piyasa o kadar korkutucu olur. Yatırımcıların diğer kripto para birimlerine ya da altcoinlere güvenmediklerini ve bunun da Bitcoin'i en güvenli para olarak gösterdiğini belirtiyor. Öte yandan, Bitcoin hakimiyetini kaybederse, yatırımcıların daha çok pamuk, dolayısıyla daha açgözlü ya da daha iri olduğunu gösterir.

Kripto Balinalar

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi'nin dikkate aldığı bir diğer faktör de balinalar. Kripto dünyasındaki balinalar, belirli kripto para birimlerine önemli yatırımlar yapan kişi ya da şirketlerdir. Bir balina jetonlarını ya da paralarını satmaya karar verdiğinde, piyasayı önemli ölçüde değiştiriyor. Çoğu zaman balina ünlü biri olabilir, ticareti etrafında daha da fazla konuşma yaratabilir ve pazara daha fazla nüfuz edebilir.

Eğilimler

Eğilimler her şey olmasa da, Google herkesin ilgilendiği bir trend belirleyicisi. Arama motorunda "kripto boğa pazarının başlangıcı 2023" gibi belirli bir ifade önemli bir trafik aldı mı? Bu, açgözlü bir pazarı işaret edebilir. Alternatif olarak, korku göstergeleri "Bitcoin'in daha fazla manipülasyonu" veya "kripto korku" gibi ifadeler de olabilir. Tüm bu Google aramaları, Bitcoin Endeksi'nin genel puanına katkıda bulunmak için algoritma tarafından toplanıp incelenir.

Korku ve Açgözlülük Endeksi Nasıl Kullanılır

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksini kullanmak kolaydır. Mümkün olan en son verileri sunmak için, puan düzenli olarak güncellenir. Piyasanın durumu hakkında bilgi sahibi olmak ve akıllı yatırım kararları almak için, yatırımcıların Korku ve Açgözlülük Endeksini sıklıkla kontrol etmeleri gerekiyor. Bunu bir kripto komisyoncusundan gelecek sağlam bir öneriyle birleştirirseniz harika bir yatırım stratejisine ulaşmış olursunuz.

Kripto komisyoncularının yatırımlarınızda size nasıl yardımcı olabileceğini merak ediyor musunuz? Sektör profesyonelleriyle iş ortaklığı yapmak, stratejilerinizi iki kez kontrol etmek için harika bir yoldur. Bitcoin-trader.app gibi bir platformu ziyaret ettiğinizde, nereyi temel alırsanız alın, bir simsarla kolayca eşleşebilirsiniz. Tek amacı, Linkedİn'in sizi çalışanlara veya çalışanlara tanıştırmasına benzer şekilde sizi üçüncü taraf aracılara bağlamaktır. Kripto komisyoncuları, Bitcoin Korkusu ve Açgözlülük Endeksinin durumuna bağlı olarak yatırımlarınızı süper şarj edecek ve hatta tavsiyeler paylaşacak yazılım ve araçlar sunabilirler. Kripto piyasasını denetleyen birine danışmanlık yapmak her zaman iyi bir fikirdir, çünkü sizin gözünüzü endüstrideki beklenmedik şeylere açabilir.

Dizin, şifreniz hakkında karar verirken göz önünde bulundurduğunuz birçok faktörden biri olmalıdır. Finansmanını eksiksiz bir şekilde delege etmek için yeterli bilgi sağlamayacağı için, sadece ona güvenmemeniz gerektiğini söylemeye gerek yok. Dizin, hem mevcut piyasa duyarlılığını hem de yönünü belirlemek için, hem mevcut değerini hem de önceki tarihi değerleri inceleyerek, sizin yararınıza kullanılabilir.

Dizini Kullanmanın Faydaları

Bitcoin Korku ve Açgözlülük İndeksi aracını kullanırken tüm olarak avantajlar nelerdir? Duygularınızın dayattığı ani kararlardan kaçınmak istediğinizde çok yardımcı olursunuz. Duygusal olarak aşamalı olmak yatırım söz konusu olduğunda en kötü stratejidir - sadece kripto değil. Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi , mevcut piyasa duyarlılığı hakkında değerli bilgiler sağlayabilir.

Gerçeği ayırt etmenizde size yardımcı olabilir, özellikle de internete tıklama, yalan haberler ve eğilimler doluyken. Arama hacmi de dahil olmak üzere incelediği veri hacmi göz önüne alındığında, tüccarlara Bitcoin'i değerlendirmenin daha verimli bir yolunu sunabilir. Herhangi bir tüccar, Bitcoin'in etrafındaki değişiklikleri daha iyi kavramak ve bilinçli kararlar vermek için diğer kaynakların yanı sıra bu aracı kullanabilir.

Özet

Kripto para piyasasının durumunu güncel tutmak isteyen her yatırımcı için, Bitcoin Korkusu ve Açgözlülük Endeksi önemli bir kaynaktır. Pazar davranışını neyin etkilediğini anlayarak, daha iyi yatırım seçimleri yapabilir ve karınızı artırabilirsiniz. Bu yüzden Korku ve Açgözlülük Endeksini sık sık kontrol edin ve piyasanın ruh haline ayak uydurun.