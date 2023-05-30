Korku ve Açgözlülük Endeksi: Bitcoin Pazarının Nabzı

Hepimiz korku ve açgözlülüğün insan duygularına aşinayız. kripto piyasasının bağlamına yerleştirildiğinde, arz ve talep için ne kadar eş anlamlı olduklarına şaşırırdın. Bitcoin'in değişken fiyat değişiklikleri yatırımcıların tarafında ilginç davranışlara yol açabilir - pek çoğu kırmızı sayıları görünce aceleyle satış yapar. Sonuç olarak, Korku ve Açgözlülük Endeksi yatırımcıların mantık dışı mali kararlardan kaçınmalarına yardım etmek üzere tasarlanmış bir araç olarak geliştirildi. Ama tam olarak nasıl çalışıyor? Bu sayfa esnafın F & G indeksini en iyi nasıl kullanabileceğini ve verileri nasıl ölçtüğünü açıklayacaktır.
Açılış
Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi nedir?Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksine biraz daha ışık tutmak için, kısaca Bitcoin hakkında konuşmaya değer. Bildiğiniz gibi Bitcoin, Satoshi Nakamoto tarafından anonim olarak fırlatılan dünyanın en büyük kripto para birimi ve bu nedenle dünya çapında en çok ticareti yapılan kriptolardan biri olmaya devam ediyor. Yine de bozuk para son derece dengesiz ve yatırımcılar F ve G endeksinin yardımı olmadan ticaret modelleri yaratmayı zor buluyor. Bitcoin Korkusu ve Açgözlülük Endeksi, piyasada korku ve açgözlülüğün daha yaygın olup olmadığını belirlemek için çeşitli ölçümleri (detaylı olarak sayfanın aşağısında tartışılır) toplayarak araştıran tüccarların mevcut duyarlılıklarını analiz eder. Bu sıfır ile yüz arasında bir skalada ölçülür, sıfır aşırı korkuyu ve yüz aşırı açgözlülüğü ifade eder. Bu sayede, tüccarlar aşağıdaki bilgileri toplayabilirler: düşük puan, bitcoin'in geleceğinin belirsizliğini ve gelecekte kâr elde etmek isteyenler için potansiyel bir satın alma fırsatını gösteriyor. Yüksek puan, Bitcoin'in geleceğine ilişkin heyecan ve güveni örneklerken, kâr etmek ve satmak için harika bir zaman sunuyor. Bitcoin Korkusu ve Açgözlülük Endeksinin ulaşabileceği tüm alanlar şunlardır:
- 0-24: Aşırı Korku
- 25-49: Korku
- 50-74: Açgözlülük
- 75-100: Aşırı Hırs