DÜNYA
20 Aralık 2022 - 12:40

Korkulan gelişme oldu. Belarus savaşa dahil olabilir

Rusya - Ukrayna savaşının etkileri tüm dünyada yaşanmaya devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Rusya'nın isteği üzerine Belarus'un savaşa dahil olabileceği iddia edildi.

DÜNYA
20 Aralık 2022 - 12:40
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Korkulan gelişme oldu. Belarus savaşa dahil olabilir

Belarus, Rusya’nın ricasıyla Ukrayna savaşına dahil olabilir. Rusya lideri Putin'in yardım istemek için kapısını çaldığı ülke olan Belarus’ ta savaşa dahil oluyor. Putin’in bugün Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüşmek için Minsk'e giderek konu hakkında detaylı görüşmeler sağlayacağı neticesinde Belarus’ un da Ukrayna yönlü bir harekatı için destek isteyeceği öğrenildi. Ukrayna kaynaklarına dayandırılan iddiaya göre Belarus Ukrayna'ya saldırı başlatabilir, Putin bunun için Minsk'e gidiyor şeklinde oldu. Vladimir Putin, "Çalışma ziyareti" kapsamında bugün Lukaşenko’ yu ziyaret edecek. Bu ziyarette Putin'in mevkidaşına savaşa dahil olması yönünde baskı yapacağı öne sürüldü. Kuzeyden Kiev'e bir kara harekatı başlatmayı hedeflediği de konuşulanlar arasında olan Rusya’ nın ne yönlü bir karar aldıracağı merak ediliyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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