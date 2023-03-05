Korkulan oldu! O ilde su kullanımına kısıtlama getirildi: Vatandaş şaşkına döndü!







KURAKLIK TEHLİKESİ BÜYÜYOR! ÇANAKKALE'DE SU KULLANIMINA KISITLAMA







Çanakkale'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı, 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda su miktarı, 23 milyon metreküpe düştü. Bu durum, belediyeyi su tüketiminde kısıtlama getirmek zorunda bıraktı. Çanakkale Belediyesi encümen kararıyla su tüketimine kısıtlama getirdi ve vatandaşlara su tasarrufu yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Belediye yetkilileri, vatandaşların bilinçli kullanımıyla su kaynaklarının daha verimli kullanılabileceğini belirtti. Kuraklık tehlikesinin devam ettiği bu dönemde, su kaynaklarının korunması ve tasarruf edilmesi daha da önem kazanıyor. İlgili kurumlar ve vatandaşlar tarafından alınacak önlemlerle, su kaynakları daha verimli bir şekilde kullanılabilir ve kuraklık tehlikesi önlenebilir.Çanakkale ilinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesi, kuraklık nedeniyle oldukça düşük seviyelere indi. Barajın kapasitesi olan 54 milyon 115 bin metreküp suyun sadece 23 milyon metreküpü kaldı. Bu durum nedeniyle Çanakkale Belediyesi, encümen kararıyla su kullanımında kısıtlamaya gitmek zorunda kaldı.Çanakkale Belediyesi, su tasarrufu için çeşitli önlemler alacağını duyurdu. Bu önlemler arasında, konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanmasının yasaklanması, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için kısıtlama getirilmesi, halı ve kilim yıkamalarının yasaklanması, şehir şebeke suyuyla hortumla araba yıkanmasının yasaklanması, oto kuaför yıkama işletmelerinde su tüketiminin en fazla ayda 20 metreküp olarak uygulanması, su tüketimi yüksek iş yerlerinde ön ödemeli elektronik sayaç takılması, yer altı suyu kullanımı varsa mekanik sayaç takılması gibi kararlar yer almaktadır. Bahçe sulamalarının kısıtlanması ve sulama ihtiyacı olan yerlerde minimum su kullanımı sağlanması gibi diğer önlemler de alınacak. Bu kararların Atikhisar Barajı rezervlerine göre 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olacağı ve belediyenin ilgili müdürlükleri tarafından kontrol edileceği belirtilirken, bu kararlara uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacağı vurgulanmıştır.