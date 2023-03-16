Korkulan senaryo gerçek oluyor! O illerde yaşayanlar sokağa adım atmasın: Yağmur, sel, fırtına götürecek







METEOROLOJİK GÖRÜNÜM!







HAVA SICAKLIĞI

RÜZGAR

ŞİDDETLİ YAĞMUR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

ÇIĞA DİKKAT

TOZ TAŞINIMI ALARMI

MARMARA

EGE

AKDENİZ

ORTA ANADOLU

BATI KARADENİZ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

DOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Son dakika hava durumu tahmini. Birçok ilde şiddetli yağmur ve kar bekleniyor. Meteoroloji tek tek açıkladı.Şiddetli yağmurlar etkisini artırdı. Mart, soğuk havalardan etkilenir. Meteorolojik uyarılar art arda geldi. Birçok şehirde sarı ve turuncu uyarılar yapıldı. İşte tüm detaylar...Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre: Ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege Denizi (Afyonkarahisar hariç), Doğu Akdeniz, Doğu İç Anadolu, Orta Karadeniz, Güney ve Batı Doğu Anadolu Anadolu'nun güneydoğusunda ve Antalya'nın güneydoğusunda Burdur, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.Karadeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur, yağmur ve yer yer kar bekleniyor; Ege kıyısı, Batı Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu boyunca ve Sivas, Kahramanmaraş, Şırnak ve Hakkari çevresinde yerel güç; Adıyaman ili ile Malatya'nın güneyi, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğusu ile Elazığ'ın batısında çok kuvvetli ve şiddetli olduğu tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yamaç ve yüksek kesimlerinde çığ riski bulunmaktadır.Yurdun güney kesimlerinde normale yakın, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde ise normallerin üzerinde olması bekleniyor.Çoğunlukla güneyden hafif, zaman zaman orta şiddette; Rüzgarın Ege Denizi kıyıları boyunca güney yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.Yağmur; Ege kıyısı, Batı Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu boyunca ve Sivas, Kahramanmaraş, Şırnak ve Hakkari çevresinde yerel güç; Adıyaman ili, Malatya'nın güneyi ve Kahramanmaraş kuzey ve doğu ve Elazığ batı kesimlerinde zaman zaman çok kuvvetli ve şiddetli beklendiğinden ani sel, sel, gök gürültüsü, ulaşım aksamaları ve fırtınalara karşı dikkat edin.Rüzgarın Ege Denizi kıyılarının kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde, Doğu Anadolu kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Devrilen ağaç ve direkler olabilir. Çatının uçması, ulaşımın aksaması, zehirli soba ve doğalgaz boruları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yamaç ve yüksek yokuşlarında çığ tehlikesi olduğu için dikkat ve özen gösterilmelidir.Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınması beklendiği için dikkatli olun ve olası olumsuzluklara dikkat edin.Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya hariç bütün bölge öğleden sonra yağmur ve sağanak beklenmektedir. Yağış; Gece saatlerinde Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Afyonkarahisar hariç tüm bölgede yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağış; Gece saatlerinde ise bölgenin kıyı kesimlerinde yerel yoğunluk bekleniyor. Rüzgarın; Rüzgarın kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Antalya ve Burdur çevrelerinde gece yağmurlu bir gece bekleniyor. Yağış; Kahramanmaraş ili genelinde kuvvetli, kuzey ve doğu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.Bölgenin doğu kesimlerinde aralıklı ve parçalı bulutlu, yağmur ve kar bekleniyor. Yağış; Sivas çevresinde bazı yerlerde kuvvetli rüzgar bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu hava ile Sinop'ta sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt ilçelerinde parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı hava bekleniyor. Yağış; Ağırlıklı olarak gök gürültülü sağanak, doğu kesimlerde yer yer kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın; Karadeniz'in doğu kesiminin iç kesimlerinde güney ve güneydoğudan kuvvetli (40-70 km/sa) olarak estiği tahmin ediliyor. Kar örtüsü yüksek olan yamaçlarda çığ riski vardır.Bölge genelinde (Ardahan, Kars ve Iğdır hariç) parçalı bulutlu ve çok bulutlu ve yağışlı hava bekleniyor. Yağışların ağırlıklı olarak yağmur ve sağanaklar şeklinde, doğuda kar ve bazen karla birlikte olması bekleniyor; Batıda Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli, Malatya'nın güneyi ile Elazığ'ın batısında ise çok kuvvetli olduğu tahmin ediliyor. Kar örtüsü yüksek olan yamaçlarda çığ riski vardır.Tahminlere göre hava çok bulutlu, bölgede genellikle sağanak ve şiddetli yağışlar yağıyor. yağış; Adıyaman'ın zaman zaman çok güçlü ve engebeli olmasını bekleyin. Toz göçünün bölge genelinde görülebileceği tahmin edilmektedir. Meteoroloji, yarın öğleden sonra merkez ve doğu kesimlerinde beklenen şiddetli yağışlara karşı "turuncu kod" Antalyalıları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kent sakinlerinin cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi. AFAD yaptığı duyuruda, "Meteorolojiye göre yarın Antalya'da çok kuvvetli yağış ve yükseklerde kar var. Sel, su baskını, yıldırım, dolu ve buzlanmaya karşı tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı. Burdur, Muğla ve Isparta'ya da sarı uyarı verildi. CNN TÜRK Meteoroloji danışmanı prof. Dr. Orhan Şen canlı yayın esnasında, "Bir afetin üzerine ikinci bir afet, inanılır gibi değil. Bu beklenen bir yağış değil ama olabilen yağışlardır bunlar. Gece yarısına kadar etkisini sürdürecek. Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya'nın güney kesinlerinde bu yağışları göreceğiz. Yarın bu bölgede yağış normale dönecek. Şiddetini kaybedecek. Yerdeki suyun tahliyesi sürecek. Yarın sabaha kadar tehlike devam ediyor. Isparta, Burdur ve Antalya'nın doğusunda yarın kuvvetli yağış olacak. Antalya'nın doğusunda su baskını sel, su baskını tehlikesi var. Adana'yı da etkileyecek kuvvetli yağışlar. Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya ve Sivas da riskin altında bu gece. Yarın bu risk ortadan kalkacak. Yarın Kilis'te de kuvvetli yağış gözüküyor" ifadelerine yer verdi. Cumartesi günü Erzurum ve Kütahya'da kar yağışı bekleniyor. Pazar günü 8 ilde kar yağışı bekleniyor. Pazartesi günü 12 ilde kar yağışı bekleniyor. Öte yandan pazartesi gününe kadar yurt genelinde sağanak yağmur bekleniyor. Deprem bölgesinde de kuvvetli yağmur hakim olacak