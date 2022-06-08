casino siteleri tarafbet
YAŞAM
08 Haziran 2022 - 18:10

Korkunç cinayet! Tuzağa düşürülerek öldürüldü

Beyoğlu’nda bir genci tuzağa düşürerek kafeye getiren bir kadın genç çocuğun öldürülmesine yardım etti. arkasından yaklaşan saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğrayan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YAŞAM
08 Haziran 2022 - 18:10
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Korkunç cinayet! Tuzağa düşürülerek öldürüldü
Bir hafta önde İstanbul  Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi'nde bulunan bir kafeteryada gerçekleşen korkunç cinayette iddialara göre 20 yaşındaki Ebru Y. İle bir sosyal medya hesabı üzerinden tanışan 23 yaşındaki Fatih Barış Doğan genç kızla bir kafeteryada buluşmaya karar verdiler. Akşam saatlerinde buluşan ikili oturup sohbet etmeye başladı.Saat gece yarısına geldiğinde gence arkadan yaklaşan bir kişi Genç çocuğa ateş ederek yaraladı.Ağır yaralanan genç hemen çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.  
Tedavi altına alınan genç çocuk ameliyata alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

 Sosyal medyadan sahte hesap üzerinde konuşup tuzağa çekmiş
Gerçekleşen cinayeti araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kameralarından cinayeti işleyen saldırganı tespit etti. Kimliği belirlenen 21 yaşındaki Ebubekir Sıddık D. kullandığı cinayet silahı ile yakalandı. Emniyette sorguya alınan şüpheli yapılan sorgusunda tüm detayları açıkladı.Cinayet şüphelisi Ebubekir Sıddık D. ile Fatih Barış Doğan'ın aynı mahallede yaşadıkları ve 4 ay önce aralarında yaşanan kavga sonucunda birbirlerine husumet besledikleri bilgisi edinilirken,Ebubekir Sıddık D. mahalleden tanıdığı kız arkadaşı Ebru Y.'ye Fatih Barış Doğan ile sosyal medya üzerinden bir arkadaşlık kurarak onu tuzağa düşürmesini istedi. 
Polis cinayeti çözüp hem kadını hem saldırganı yakaladı
Sosyal medya hesabı üzerinden Ebru Y. ile takipleşip sohbet eden Fatih Barış Doğan daha sonra Ebru Y. ile bir kafede buluşmaya karar verdi. Kafede bulup sohbet ederken Ebubekir Sıddık D.yi çağıran Ebru Y. genç çocuğun öldürülmesine yardım etti. Genci tuzağa düşürdüğü anlaşılan Ebru Y. de polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Başsavcılığı soruşturma başlattı
Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Başsavcılığı soruşturma başlattı
08 Haziran 2022 Çarşamba burçlar hakkında merak edilenler
08 Haziran 2022 Çarşamba burçlar hakkında merak edilenler
Son Haberler
AFAD son dakika! 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD son dakika! 3.6 büyüklüğünde deprem
Merve Boluğur şarkısı sosyal medyada gündem oldu! Şşşşttt şarkısının sözleri
Merve Boluğur şarkısı sosyal medyada gündem oldu! Şşşşttt şarkısının...
Ardı arkası kesilmeyen akaryakıtta şimdi de benzine zam geliyor!
Ardı arkası kesilmeyen akaryakıtta şimdi de benzine zam geliyor!
Meteorolojiden son dakika uyarısı! Yaz yağmurları bitmiyor
Meteorolojiden son dakika uyarısı! Yaz yağmurları bitmiyor
Son dakika ''Hedefimiz göçmen kaçakçılığı ile mücadele'' diyen Bakan Soylu'dan açıklama
Son dakika ''Hedefimiz göçmen kaçakçılığı ile mücadele'' diyen...
Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Başsavcılığı soruşturma başlattı
Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Başsavcılığı soruşturma başlattı
Cansu Dere '' Ve tatil başlar '' notu ile tatil pozları verdi
Cansu Dere '' Ve tatil başlar '' notu ile tatil pozları verdi
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı! Bakan Derya Yanık açıklama yaptı
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı! Bakan Derya Yanık açıklama...
Fahiş kira artışları ile ilgili son dakika! Bakan Bozdağ açıkladı
Fahiş kira artışları ile ilgili son dakika! Bakan Bozdağ açıkladı
08 Haziran 2022 Çarşamba burçlar hakkında merak edilenler
08 Haziran 2022 Çarşamba burçlar hakkında merak edilenler