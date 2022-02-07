DÜNYA
07 Şubat 2022 - 12:01

Korkunç görüntüler! Eşinin kesik başını sokaklarda dolaştırdı

İran'da 17 yaşında olan eşini katleden bir adam, eşinin kestiği başını eline alarak sokaklarda dolaştırdı. Görüntüler tüm dünyada infial yarattı.

DÜNYA
07 Şubat 2022 - 12:01
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Korkunç görüntüler! Eşinin kesik başını sokaklarda dolaştırdı
İran'ın Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz kentinde bulunan Kasaei Meydanı'nda eşini katleden bir adam daha sonra başını keserek sokaklara çıktı. Elinde kesik baş ile meydana gelen cani koca, kameralara poz verdikten sonra elindeki kanlı baş ile şehrin içinde tur attı. 








Tüm dünyada infiala neden olay olayda, ölen kadının henüz 17 yaşında olduğu öğrenilirken, ulusal yayın yapan Rokna'da haber ajansı olayın hemen ardında cani koca ve çocuğun kardeşinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığını bildirdi. Polis ekiplerinin 17 yaşındaki çocuğun cansız bedenini evde bulurken Eyalet yargısından yapılan yazılı açıklamada ise olayın sanığı ile kararlı ve hızlı bir şekilde ilgileneceği aktarıldı.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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