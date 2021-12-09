Korkunç kaza Büyükçekmece'de yaşandı

İstanbul Büyükçekmece’de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Pazar günü sabah saatlerinde Büyükçekmece Alkent 2000 Mahallesi girişinde evinin otoparkından ayrılan Beyin ve Sinir Cerrahı Doktor Emrah Kantarcıoğlu, içinde karısı ve 4 aylık bebeğinin bulunduğu aracıyla evinin önünde bulunan ışıklardan yolun karşısına geçtiği esnada, kırmızı ışıkta durmayarak son sürat geçen sürücü Abdullah B. idaresindeki araç ile çarpıştı. Kafa kafaya çarpışan araçlardan içerisinde bulunan Emrah Kantarcıoğlu'nun eşi, 4 aylık kızı ve bir diğer misafiri ağır yaralandı. Yaralananlar 2 gün boyunca hastanede tedavi gördü.
Öte yandan kazanın gerçekleşmesine sebep olan Abdullah B. İse emniyete götürülerek burada alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayın gerçekleştiği noktada ise benzer kazaların daha önce de yaşandığı ifade edildi.
Yaşadığı feci kaza ile ilgili konuşan Kantarcıoğlu, sabah saatlerinde evlerinden Bahçeşehir istikametine dönerken kazananın gerçekleştiğini ifade ederek , “Bize yeşil yandı biz geçiyorduk. Sol taraftan kırmızı ışıkta hiç durmadan bir araç gelip bizim aracımıza çarptı. Burada büyük bir kaos yaşandı. Aracın hava yastıkları açıldı. Arabamda eşim, misafirim ve 4 aylık bebeğimiz vardı. 4 aylık bebeğimizin kafatası çatladı. Eşimin göğüs kafesi ortasındaki iman tahtası denilen kemiği kırıldı. Misafirimizin göz çevresinde doku zedelenmesi benim de sol kulağımda ani işitme kaybı oldu ileri dereceden” dedi.
TUTUKSUZ OLARAK SALIVERİLDİ
Zorlu süreçten geçen yaralıların tedavileri sürerken olayı yaşayan Kantarcıoğlu kişiden şikayetçi aldıklarını ancak adli raporlara da geçmiş olmasına rağmen kişi tutuksuz olarak salındığını belirtti. Süreç nereye kadar sürecekse sürsün kazaya sebep olan şahsın alması gereken ceza nereye kadar varacaksa sonuna kadar arkasında olacağını belirtti. Görüntülerde kişinin hiçbir şekilde frene basmadığını belirten Kantarcıoğlu olayda bir şaibe olabileceğini, bir alkol testi uyuşturucu testi görmek istediklerini belirtti.
Kaza anı güvenlik kamerasında
Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Kantarcıoğlu ailesinin ışık yandıktan sonra sola dönüş için hareket ettiği ve Abdullah B. yönetimdeki aracın ise süratli bir şekilde araca çarptığı görülüyor.
Öte yandan kazanın gerçekleşmesine sebep olan Abdullah B. İse emniyete götürülerek burada alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayın gerçekleştiği noktada ise benzer kazaların daha önce de yaşandığı ifade edildi.
Yaşadığı feci kaza ile ilgili konuşan Kantarcıoğlu, sabah saatlerinde evlerinden Bahçeşehir istikametine dönerken kazananın gerçekleştiğini ifade ederek , “Bize yeşil yandı biz geçiyorduk. Sol taraftan kırmızı ışıkta hiç durmadan bir araç gelip bizim aracımıza çarptı. Burada büyük bir kaos yaşandı. Aracın hava yastıkları açıldı. Arabamda eşim, misafirim ve 4 aylık bebeğimiz vardı. 4 aylık bebeğimizin kafatası çatladı. Eşimin göğüs kafesi ortasındaki iman tahtası denilen kemiği kırıldı. Misafirimizin göz çevresinde doku zedelenmesi benim de sol kulağımda ani işitme kaybı oldu ileri dereceden” dedi.
TUTUKSUZ OLARAK SALIVERİLDİ
Zorlu süreçten geçen yaralıların tedavileri sürerken olayı yaşayan Kantarcıoğlu kişiden şikayetçi aldıklarını ancak adli raporlara da geçmiş olmasına rağmen kişi tutuksuz olarak salındığını belirtti. Süreç nereye kadar sürecekse sürsün kazaya sebep olan şahsın alması gereken ceza nereye kadar varacaksa sonuna kadar arkasında olacağını belirtti. Görüntülerde kişinin hiçbir şekilde frene basmadığını belirten Kantarcıoğlu olayda bir şaibe olabileceğini, bir alkol testi uyuşturucu testi görmek istediklerini belirtti.
Kaza anı güvenlik kamerasında
Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Kantarcıoğlu ailesinin ışık yandıktan sonra sola dönüş için hareket ettiği ve Abdullah B. yönetimdeki aracın ise süratli bir şekilde araca çarptığı görülüyor.