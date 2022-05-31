YAŞAM
31 Mayıs 2022 - 18:23

Korkunç kaza! Su tankerinin freni patladı, büyük panik yarattı

Kahramanmaraş’ta bir su tankerinin freni patlamasıyla önce otomobile, daha sonra bir binanın balkonuna çarptı.

YAŞAM
31 Mayıs 2022 - 18:23
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Korkunç kaza! Su tankerinin freni patladı, büyük panik yarattı
Kahramanmaraş’ta gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre  Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi'nde yokuş aşağı hareket halinde olan C.B. idaresindeki bir su tankerinin bir anda freni boşaldı. Yokuş aşağı hızlı bir şekilde aşağı inene su tankeri önce park halindeki bir otomobile, ardından bir apartmanın bahçesine düştü.

Yaşanan o dehşet anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde su tankerinin seyrettiği, park halindeki bir araca sonra başka bir otomobile çarptığı görüldü. Tanker daha sonra bir binanın istinat duvarını geçerek evin balkonuna çarparak durabildi.
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Binada oturanlar çarpmanın etkisiyle deprem olduğunu sanırken neye uğradıklarını şaşırdılar. Kazanın ihbar edilmesiyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan tanker sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu gelen bilgiler arasında.
Kazada park halinde bulunan araç kullanılmaz hale gelirken su tankeri kamyon ve otomobil olay yerinden kaldırıldı. Büyük bir faciadan dönülen kazada hakkında soruşturma sürüyor.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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