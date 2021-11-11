YAŞAM
11 Kasım 2021 - 15:30

Korkunç olay! Bahçelievler'de eşi tarafından öldürüldü

İstanbul Bahçelievler'de 2 çocuk annesi Hanife Demirci, boşanma aşamasında olduğu kocası Satı Mehmet Demirci tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

YAŞAM
11 Kasım 2021 - 15:30
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Korkunç olay! Bahçelievler'de eşi tarafından öldürüldü
İstanbul Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde 2 çocuk annesi 31 yaşındaki Hanife Demirci 11 yıldır evli olduğu 34 yaşındaki Satı Mehmet Demirci  ile boşanma aşamasındaydı .2 aydır ayrı yaşayan çift iddialara göre çocuklarını okula götüren Hanife Demirci boşanma aşamasında olan eşi ile okulda buluştu. Okul önünde tartışmaya başlayan çift kavga etme başlayınca Satı Mehmet Demirci, yanındaki ekmek bıçağıyla eşine saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle bir anda kanlar içerisinde yerde kalan Hanife Demirci yere yığıldı. Korkunç olaya şahit olan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulans ile hastaneye kaldırdı. Özel bir hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren Satı Mehmet Demirci polis ekipleri tarafından göz altına alınarak ifadesi için polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını şerit çekerek olay yerinde inceleme yaparken suç aleti bıçağın ve kadının elindeki içinde ekmek bulunan poşetin kaldığı görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 


"BALKONDAN GÖREN KADINLAR ADAMA TAŞ ATMIŞ"

Mahalle sakini bir kişi ise olayı anlatırken "Biz geldiğimizde kadını bıcaklamıştı. Balkondan gören kadınlar adama taş filan atmış. Adam içmiş gibiydi. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Kadın hem karnından hem de boynundan bıçaklanmıştı.’ İfadelerini kullanırken talihsiz kadın çocuğu için aldığı ekmek ile eve giderken kocası tarafından bıçaklandığını söyledi. 
Öte yandan mahalle sakinleri cani eşi polis gelene kadar darp ettiği bilgisine ulaşıldı.

"ADAM BİRDE ORADA DURMUŞ SİGARA İÇİYOR PİŞKİN PİŞKİN"
Olayı gören Tuğce Aygül, "Ben evde çalışırken dışarıdan sesler duydum. Dışarıya çıktığımda kadınla adam boğuşuyorlardı. Adam kadını defalarca bıçakladı. Çok kötüydü. Kadın kanlar içindeydi. Artık bunlar son bulsun. Olaya bizzat şahit oldum. Hemen polisi aradım zaten benden önce polisi arayanlarda olmuş. Dediklerine göre kadının şah damarını kesmiş. Adam birde orada durmuş sigara içiyor pişkin pişkin. Yani kadın yere düştüğünde de bıçaklamaya devam etti. Sonra ileri gitti biraz sigara içti. Mahalle sakinleri yere yatırıp dövdü. O sırada polis geldi zaten. Adamın hiç pişmanlığı yok gibiydi. Dediklerine göre çocuklarını okula bırakmış, ekmek almış" şeklinde konuştu.

 
# İstanbul# KAdın Cinayeti# Vahşet# Sokak ortasında bıçaklama
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