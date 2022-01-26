YAŞAM
26 Ocak 2022 - 16:25

Korkunç olay! Çocuğunu iple bağlayıp çatıdaki karı temizletti

Küçükçekmece’de bir kişi iple bağladığı çocuğu çatıda bulunan karları temizletti. Yürekleri ağza getiren olay gibi Esenyurt'ta da vatandaşlar tehlikeyi göze alarak evlerinin çatılarını kendi imkanları ile temizlemeye çalıştı.

YAŞAM
26 Ocak 2022 - 16:25
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Korkunç olay! Çocuğunu iple bağlayıp çatıdaki karı temizletti
İstanbul’da sabah saatlerinde gerçekleşen olayda Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın çatısına kimliği belirlenemeyen bir şahıs, çocuğuyla birlikte çıktı. Daha sonra çatıdaki karı temizlemesi için çocuğun beline ip bağlayıp kenara doğru gönderen kişi sıkıcı çocuğu tutmaya çalıştı. Beline ip bağlanarak çatıya çıkan çocuk tehlikeli bir şekilde çatıdaki karları temizledi.İpin kopmaması veya çocuğun kaymaması faciayı önlerken, çocuğun canının tehlikeye atıldığı anlar bir vatandaş tarafından kamera ile kaydedildi.




Öte yandan Esenyurt'ta yine kar temizliği için çatıya çıkan vatandaşlar, hiçbir önlem almadan biriken karları aşağı atmaya çalıştı. Çatılardaki bu önlem almadan yapılan tehlikeli yürekleri ağza getirdi. Vatandaşın tehlikeli kar temizliği kameralar tarafından an be an kaydedildi.




 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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