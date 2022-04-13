YAŞAM
13 Nisan 2022 - 19:18

Korkunç olay! İşten çıkaran patronun yüzüne asit attı

Denizli’de işten çıkardığı personeli tarafından yüzüne bir plastik termos dolusu asit fırlatılan fabrikatörün yüzünde ağır yanıklar, sol gözünde ise yüzde 90 görme kaybı oluştu.

YAŞAM
13 Nisan 2022 - 19:18
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Korkunç olay! İşten çıkaran patronun yüzüne asit attı
Denizli Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre bölgede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının ortaklarından Muzaffer Kaydı tarafından bir süre önce işten çıkarılan Halil P., fabrikaya gelerek Muzaffer Kaydı ile odasında görüşmek istedi.Muzaffer Kaydı ile konuştuğu sırada yanında getirdiği poşetin içerisindeki plastik termosu çıkartan Halil P., ayağa kalkıp içerisindeki asidi Muzaffer Kaydı'nın yüzüne fırlattı. Gerçekleşen olay sonrasında Halil P., hızla fabrikadan kaçarken, büyük bir acı yaşayan Muzaffer Kaydı bağırarak yardım istedi.



Ambulansla hemen hastaneye kaldırılan Muzaffer Kaydı'nın yüzünde ağır yanıklar ve sol gözünde ise yüzde 90 görme kaybı oluştuğu belirlendi. Muzaffer Kaydı, ilk tedavisinin ardından İzmir'deki özel bir hastaneye sevk edildi.



Gözaltına alınan Halil P., sevk edildiği adli makamlarca 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muzaffer Kaydı'nın yaralandığı asitli saldırı anı, fabrikadaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Halil P'nin termosu poşetin içerisinden çıkarıp kapağını açtığı, kalkarak Muzaffer Kaydı'nı yüzüne serptiği ve daha sonra hızla kaçtığı anlar yer aldı.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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