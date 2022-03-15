Korkunç olay! Köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı

Sivas’ta gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre 12 Mart tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerine sahipli olduğu öğrenilen bir köpek 12 yaşındaki U.K'ya saldırdı.Köpeğin saldırısından oldukça korkan U.K. köpekten korunmak için kendini yola atınca o anlarda hızla geçmekte olan bir aracın kendisine çarpması sonuç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ile hastaneye kaldırılan küçük çocuk Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Yaşanan kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada çocuğun çarpmanın etkisi ile havaya fırladığı görüldü. Sahipli olduğu ileri sürülen köpeğin tasmasız olması dikkat çekti.