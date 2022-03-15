YAŞAM
15 Mart 2022 - 12:23

Korkunç olay! Köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı

Sivas’ta kendisine saldıran köpekten korkup yola çıkan çocuğa otomobil çarptı.

YAŞAM
15 Mart 2022 - 12:23
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Korkunç olay! Köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı
Sivas’ta gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre 12 Mart tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerine sahipli olduğu öğrenilen bir köpek 12 yaşındaki U.K'ya saldırdı.Köpeğin saldırısından oldukça korkan U.K. köpekten korunmak için kendini yola atınca o anlarda hızla geçmekte olan bir aracın kendisine çarpması sonuç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ile hastaneye kaldırılan küçük çocuk Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Yaşanan kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada çocuğun çarpmanın etkisi ile havaya fırladığı görüldü. Sahipli olduğu ileri sürülen köpeğin tasmasız olması dikkat çekti.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Meteoroloji'den uyarı! İstanbul'a kuvvetli kar geliyor
Meteoroloji'den uyarı! İstanbul'a kuvvetli kar geliyor
İzmir'deki korkunç kazada sürücü hayatını kaybetti
İzmir'deki korkunç kazada sürücü hayatını kaybetti
Son Haberler
Meteoroloji'den uyarı! İstanbul'a kuvvetli kar geliyor
Meteoroloji'den uyarı! İstanbul'a kuvvetli kar geliyor
İzmir'deki korkunç kazada sürücü hayatını kaybetti
İzmir'deki korkunç kazada sürücü hayatını kaybetti
Merkez Bankası faizi değiştirmeyerek sabit tutulmasına karar verdi
Merkez Bankası faizi değiştirmeyerek sabit tutulmasına karar verdi
Şanlıurfa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralı
Şanlıurfa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralı
Kadıköy'de şalvarlı hırsız
Kadıköy'de şalvarlı hırsız
Meteoroloji uyarıyor! İstanbul'a kar yeniden geliyor
Meteoroloji uyarıyor! İstanbul'a kar yeniden geliyor
Evlerinde kahvaltı yaparken üstlerine asma tavan düştü
Evlerinde kahvaltı yaparken üstlerine asma tavan düştü
Traktör sürücüsüyle 12 metre derinliğinde kuyuya düştü
Traktör sürücüsüyle 12 metre derinliğinde kuyuya düştü
Sistem bozuk diyerek yakıt satmayan akaryakıt istasyonuna şok ceza kesildi
Sistem bozuk diyerek yakıt satmayan akaryakıt istasyonuna şok ceza...
Rus televizyon kanalında canlı yayın esnasında savaş karşıtı pankart açıldı
Rus televizyon kanalında canlı yayın esnasında savaş karşıtı pankart...