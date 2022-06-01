YAŞAM
01 Haziran 2022 - 17:24
Güncelleme: 01 Haziran 2022 - 17:47

Korkunç olay! Otomobil durağa girdi çok sayıda kişi yaralandı

Büyükçekmece Kumburgaz'da E-5 karayolunda takla atan bir otomobil otobüs durağına dalarken durakta bekleyen çok sayıda kişi yaralandı.

YAŞAM
01 Haziran 2022 - 17:24
Güncelleme: 01 Haziran 2022 - 17:47
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Korkunç olay! Otomobil durağa girdi çok sayıda kişi yaralandı
İstanbul büyükçekmece meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre Kumburgaz mevki Beylikdüzü istikametinde gitmekte olan bir otomobil önünde seyir halinde olan bir otobüsü sağ şeritten geçmek isterken takla atarak otobüs durağına daldı. Durakta öğrencilerinde aralarında bulunduğu çok sayıda yolcu yaralanırken olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis intikal etti.

Kazanın neden olduğu henüz bilinmezken son haberlere göre durakta bekleyen yolculardan 13 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken ,yaralılar hastaneye kaldırıldı.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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