Korkunç olay! Otomobil durağa girdi çok sayıda kişi yaralandı

İstanbul büyükçekmece meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre Kumburgaz mevki Beylikdüzü istikametinde gitmekte olan bir otomobil önünde seyir halinde olan bir otobüsü sağ şeritten geçmek isterken takla atarak otobüs durağına daldı. Durakta öğrencilerinde aralarında bulunduğu çok sayıda yolcu yaralanırken olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis intikal etti.
Kazanın neden olduğu henüz bilinmezken son haberlere göre durakta bekleyen yolculardan 13 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken ,yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kazanın neden olduğu henüz bilinmezken son haberlere göre durakta bekleyen yolculardan 13 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken ,yaralılar hastaneye kaldırıldı.