Korkunç olay! Polis memuru 15 senelik eşini acımadan öldürdü

Kilis’te gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.S., annesinin tedavisi için görev yaptığı hastaneye giden hemşire eşi F.S.'ye hastane önünde kurşun yağdırdı. Aldığı kurşunlar sebebiyle ağır bir şekilde yaralanan F.S. ile seken kurşunlarla yaralanan arkadaşı hemşire S.Ç., hastane personeli ve vatandaşlar tarafından Acil Servise kaldırıldı. Talihsiz Kadın hemen tedavi altına alındı.
15 YILLIK EVLİ VE 3 ÇOCUK ANNESİYDİ
Durumu ağır olan F.S., hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Öte yandan olay sonrasında bölgeden kaçan polis memuru H.S. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hemen sorguya alınan cani eş H.S., daha sonra soruşturmayı yürüten jandarma ekiplerine teslim edildi. H.S. ile F.S. çiftinin 15 yıllık evli oldukları, 3 çocuklarının bulunduğu, çiftin ailevi nedenlerden dolayı dün tartıştıkları öğrenildi
15 YILLIK EVLİ VE 3 ÇOCUK ANNESİYDİ
Durumu ağır olan F.S., hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Öte yandan olay sonrasında bölgeden kaçan polis memuru H.S. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hemen sorguya alınan cani eş H.S., daha sonra soruşturmayı yürüten jandarma ekiplerine teslim edildi. H.S. ile F.S. çiftinin 15 yıllık evli oldukları, 3 çocuklarının bulunduğu, çiftin ailevi nedenlerden dolayı dün tartıştıkları öğrenildi