YAŞAM
22 Mart 2022 - 13:16

Korkunç olay! Polis memuru 15 senelik eşini acımadan öldürdü

Kilis’te bir polis memura hastane önünde 15 yıllık eşini vururken talihsiz üç çocuk annesi hemşire kadın hayatını kaybetti.

YAŞAM
22 Mart 2022 - 13:16
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Korkunç olay! Polis memuru 15 senelik eşini acımadan öldürdü
Kilis’te gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.S., annesinin tedavisi için görev yaptığı hastaneye giden hemşire eşi F.S.'ye hastane önünde kurşun yağdırdı. Aldığı kurşunlar sebebiyle  ağır bir şekilde yaralanan F.S. ile seken kurşunlarla yaralanan arkadaşı hemşire S.Ç., hastane personeli ve vatandaşlar tarafından Acil Servise kaldırıldı. Talihsiz Kadın hemen tedavi altına alındı.




15 YILLIK EVLİ VE 3 ÇOCUK ANNESİYDİ



Durumu ağır olan F.S., hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Öte yandan olay sonrasında bölgeden kaçan polis memuru H.S. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hemen sorguya alınan cani eş H.S., daha sonra soruşturmayı yürüten jandarma ekiplerine teslim edildi. H.S. ile F.S. çiftinin 15 yıllık evli oldukları, 3 çocuklarının bulunduğu, çiftin ailevi nedenlerden dolayı dün tartıştıkları öğrenildi

EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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