Korkunç olay! Şanlıurfa'da bir otomobil uzun namlulu silahla tarandı

Şanlıurfa’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Akziyaret kırsal Mahallesi yakınlarında seyir halinde bulunan bir otomobile, aynı yönde seyreden plakası sökülmüş başka bir otomobildeki kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Gerçekleşen saldırıda taranan otomobil içerisinde bulunan 30 yaşındaki İbrahim Kızılok ile 52 yaşındaki Murat Yılmaz ağır bir şekilde yaralanırken, saldırganların kullandığı otomobil ise kaza yaptı. Kaza yapan otomobilden inen saldırgan ya da saldırganlar yaya olarak olay yerinden kaçarak kayıplara karıştılar. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Kızılok ve Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kişilerin cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatırken saldırganların bulunması için bölgeye jandarma komando ekipleri sevk edildi. Komandoların arazide arama tarama faaliyeti gerçekleştireceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatırken saldırganların bulunması için bölgeye jandarma komando ekipleri sevk edildi. Komandoların arazide arama tarama faaliyeti gerçekleştireceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.