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23 Nisan 2023 - 00:52

'Korkusuz' 15 yaşındaki 'Yamal' Barcelona kadrosunda

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Pazar günü Atletico Madrid ile karşılaşacak olan 15 yaşındaki kanat oyuncusu Lamine Yamal'ı ilk kez kadroya dahil ettikten sonra "korkusuz" olarak nitelendirdi.

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23 Nisan 2023 - 00:52
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'Korkusuz' 15 yaşındaki 'Yamal' Barcelona kadrosunda


Lamine Yamal, resmi bir maç için Barcelona kadrosunun bir parçası olan gelmiş geçmiş en genç oyuncu olarak gösterildi. Hernandez, "Yetenekli olduğu için bize yardımcı olabilecek bir oyuncu. Çok fazla yeteneğe sahip, oyuncuları alt edebiliyor, güçlü, kulüpte bir çağa damgasını vurabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz." dedi.

Yamal



Faslı bir baba ve Ekvator Gineli bir anneye sahip olan Yamal, 13 Temmuz 2007 doğumlu ve beş yaşından beri Barça'da oynuyor. Hernandez, Yamal'ı diğer oyuncularla karşılaştırmanın zor olduğunu söyledi. Onun doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olduğunu ifade etti.

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