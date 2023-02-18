Korkutan liste açıklandı! Aktif fay hataları bu illerden geçiyor: Milyonları korku kapladı!







FAY TÜRLERİ

DOGRULTULU ATIMLI FAY

NORMAL ATILIMLI FAY







TERS ATIMLI FAY

TÜRKİYE'DEKİ AKTİF FAYLAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden fay hatlarını açıkladı. Yer kabuğunun oluşmasında etkili olan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerileme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde uzun süre etkili kalmaktadır. Yer kabuğunda ki bu hareketli durumlara ise fay adı veriliyor. Fay hatlarının birbirine etkileşiminde meydana gelen durumlara deprem denirken şiddetli sarsıntının etkisiyle o bölgedeki yer kabuğunun zayıf diğer kısımlarının kırılmasına da “artçı depremler” adı veriliyor.Bu fay hattı yeryüzünde 90 dereceye yakın dik bir konumda yer alırken hafifçe eğimli olmasıyla sağ ya da sol yönlü hareket sağlar.Fay düzeyi blok yükselirken diğer tarafındaki düşerek uzaklaşır. Bu fay hattında ise hareketler göreceli şekilde değişime uğrar.Düşey atımlı faylar sadece fay düzlemi sırasında hareket eğimi yaşarken eğim yönünde ise ters yönde bloklaşmalar yaşanır.Türkiye'de 24 şehirde aktif fay hattı yer almaktadır. Balıkesir, Kocaeli, Bursa, Bolu, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Bingöl.