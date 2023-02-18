GÜNDEM
18 Şubat 2023 - 18:15

Korkutan liste açıklandı! Aktif fay hataları bu illerden geçiyor: Milyonları korku kapladı!

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen deprem sonrasında yıkımlar yaşanırken Türkiye'de aktif olan fay hatları araştırılmaya başlandı. Hangi il ve bölgelerin daha tehlikeli olduğu yönünde meraklar çoğalırken işte aktif fay hatları olan iller haberimizde yer almaktadır.

GÜNDEM
18 Şubat 2023 - 18:15
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Korkutan liste açıklandı! Aktif fay hataları bu illerden geçiyor: Milyonları korku kapladı!
TAKİP ETTAKİP ET


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden fay hatlarını açıkladı. Yer kabuğunun oluşmasında etkili olan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerileme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde uzun süre etkili kalmaktadır. Yer kabuğunda ki bu hareketli durumlara ise fay adı veriliyor. Fay hatlarının birbirine etkileşiminde meydana gelen durumlara deprem denirken şiddetli sarsıntının etkisiyle o bölgedeki yer kabuğunun zayıf diğer kısımlarının kırılmasına da “artçı depremler” adı veriliyor.

FAY TÜRLERİ

DOGRULTULU ATIMLI FAY

Bu fay hattı yeryüzünde 90 dereceye yakın dik bir konumda yer alırken hafifçe eğimli olmasıyla sağ ya da sol yönlü hareket sağlar.

NORMAL ATILIMLI FAY



Fay düzeyi blok yükselirken diğer tarafındaki düşerek uzaklaşır. Bu fay hattında ise hareketler göreceli şekilde değişime uğrar.

Türkiye fay hatları

TERS ATIMLI FAY

Düşey atımlı faylar sadece fay düzlemi sırasında hareket eğimi yaşarken eğim yönünde ise ters yönde bloklaşmalar yaşanır.

TÜRKİYE'DEKİ AKTİF FAYLAR

Türkiye'de 24 şehirde aktif fay hattı yer almaktadır. Balıkesir, Kocaeli, Bursa, Bolu, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Bingöl. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ