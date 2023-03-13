Korkutan senaryonun şiddeti belli oldu! Ünlü profesör açıkladı: Eğer ikisi birden olursa...







“DENİZDE ÇOK SIK DEPREM OLUYOR"







“AVRUPA YAKASI DEPREM YÖNÜNDEN ASYA YAKASINA GÖRE SORUNLUDUR”

“İKİ FAY BİRDEN KIRILIRSA 7.5 VE 7.6’YI BULABİLİR”

Naci Görür, Kahramanmaraş merkez üssü depremlerinin artçı depremler hakkında açıklamalara yer verdi. Kayseri ve Sivas depremlerinin fay hareketi konusunda uyarılarda bulunan uzman, İstanbul depremiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.Marmara Denizi'nde yaşanan 3 ve 4 büyüklüğünde olan depremler hakkında Prof. Dr. Naci Görür, “Marmara Denizi’nde deprem çok sık oluyor. Özellikle Orta Marmara Çukurluğundan yani Silivri açıklarından itibaren batıya doğru Tekirdağ’da o arada denizde çok sık depremler oluyor. Bu depremler çoğunlukla 3’lü ve 4’lü olur. Bu depremlerin önemli bir kısmı da tektonik depremler değildir. Daha ziyade denizin dibinden çıkan doğalgaz çıkışlarına bağlıdır. Dolayısıyla doğalgaz çıkışları ve o yöredeki hareketlilik böyle depremler oluşturabilir. Bu 4.1 büyüklüğündeki depreme herhangi bir önem vermek doğru değildir. Çok sık olabilir” ifadelerine yer verdi.Görür, Avrupa yakasında toprağın Anadolu yakasına göre daha zayıf olduğunu kaydederek, “İstanbul’da ilçe bazında sağlamlıktan söz ediyorsak, Avrupa yakasında olan yerler göreceli olarak depremde daha zafiyeti olan yerler. Sebebi de Avrupa yakasındaki jeolojik formasyonlar ve özellikleri. Asya yakasındaki ilçeler Avrupa yakasındaki ilçelere göre jeolojik formasyonlar itibarıyla göreceli olarak depremde daha iyi durumda olabilecek yerler. Avrupa yakası deprem yönünden Asya yakasına göre daha sorunludur çünkü oradaki jeolojik formasyonlar daha gençtir. Zemin özellikleri bakımından daha zayıftır. Asya yakasının zemini jeolojik olarak oradaki formasyonlar itibarıyla daha sağlamdır” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Naci Görür, “Marmara Denizi’nde beklenen deprem 7.2 ile 7.6 arasında değişecektir. Bütün senaryolar ve hazırlıklar 7.5 büyüklüğünde deprem için yapılıyor. Marmara’da deprem üretecek olan iki tane aktif fay kolu var. Bunlardan biri Adalar kolu, yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda. Bu tamamen kırıldığı zaman 6’lar mertebesinde deprem üretir. Bir diğeri ise Kumburgaz fay koludur. Yeşilköy açıklarında Silivri açıklarına kadar uzanır. Bu da 65 kilometre uzunluğundadır. Kırıldığı zaman minimum 7.2 üretir. İkisi birden kırılırsa 7.5, 7.6’yı bulabilir. Marmara’nın batısında Tekirdağ fayı muhtemelen 1912 Şarköy depreminde kırıldığı için orada büyük bir depremin üretileceğini düşünmüyoruz. Dolayısıyla Marmara’da depremin 7.2 ile 7.6 arasında değişeceğini düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.