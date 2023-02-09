Korkutan uyarı az önce yapıldı! O saate kadar hazırlıkları tamamlayın













İstanbul'da gece başlayan gök gürültülü kar yağışı öğlene kadar devam etti. Yoğun kar yağışı görülmektedir. Vali Yerlikaya 19.00 itibariyle zorunlu durum olmadıkça trafiğe çıkılmaması hakkında uyarıda bulundu. Bazı illerde yoğun kar yağışı nedeniyle uyarıda bulunuldu. Hangi şehirlerde uyarıda bulunuldu? Merak edilen detaylar haberimizdeİstanbul'da yaşayan vatandaşlar kar yağışıyla ilgili gelecek uyarıları merakla beklemekte. Twitter hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya şu sözlerle açıklamada bulundu: "Kıymetli Hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son paylaştığı verilere göre İstanbul'da; bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. Saat 19.00'dan sonra lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" uyarısı verdi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü de açıklamada bulundu. Karadeniz kıyıları ve Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevreleri için yoğun kar yağışı uyarısı verdiğini belirtti. İstanbul hava durumu tahmini ise şu şekildedir: Çok bulutlu, karla karışık yağmur beklenmektedir. Yağışların ise kuzey kıyı ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.