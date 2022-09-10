SAĞLIK
10 Eylül 2022 - 11:30

Korona virüsle ilgili çarpıcı araştırma: 'Sigara içenler daha korumasız'

Kastamonu'da korona virüsle ilgili yapılan araştırmada, sigara içenlerin sigara içmeyenlere göre antikor düzeylerinin daha düşük olduğu ortaya çıktı. Konu konusu ile ilgili konuşan Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Melike Yaşar Duman, “Sigara içmeyen bireylere göre sigara içenler aşı olsalar dahi korumasız” dedi.

SAĞLIK
10 Eylül 2022 - 11:30
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Korona virüsle ilgili çarpıcı araştırma: 'Sigara içenler daha korumasız'


Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs aşısının oluşturduğu antikor konusu ile ilgili öne çıkan bir araştırma yapıldı. Korona virüs olan sağlık çalışanları ile yapılan araştırma, aşının sigara içmeyenler, hastalığı geçirenler ve gençlerde daha çok antikor oluşturduğunu öne sürdü. Kastamonu Belediye Başkanlığı ile Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasının desteğiyle Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ve Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen araştırmada, Sinovac ilaç firması tarafından geliştirilen 'CoronaVac' aşısının etkileri incelendi. Yapılan araştırmada sigara içenlerdeki antikor oranının korona virüs aşısı olmalarına rağmen düşük olduğu ortaya çıktı.



“Araştırmamıza 18-65 yaş aralığında yaklaşık 200 kişiyi dahil ettik”

Araştırma hakkında açıklama yapan Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Melike Yaşar Duman, “Hastanemiz, Nisan 2020 yılından itibaren Covid testlerini yapmaktadır. Ocak 2020 yılından itibaren aşı çalışmalarının başlamasıyla ülkemizde ekip arkadaşlarımızla birlikte bizler de antikor düzeylerini değerlendirmeyi amaçlayan bir çalışma planladık. Bu kişilerde iki doz Sinovoc aşısı sonrası antikor yanıtlarını değerlendirmeyi amaçladık. Araştırmamıza 18-65 yaş aralığında olan yaklaşık 200 kişiyi dahil ettik. İki doz Sinovoc aşısını tamamlamış olan insanları seçtik ve gönüllü bireylerdi. Kendilerine bir anket uygulaması yaparak kilolarını, yaşlarını, cinsiyetlerin, vücut kitle endekslerini sorduk. Sigara kullanıp kullanmadıklarını sorduk. Daha sonra aldığımız kan örneklerinde antikor düzeylerini değerlendirdik. Yüzde 90'ının üstünde koruyucu antikor olduğunu sapladık, her iki grupta da. Ayrıca Covid geçirenlerde antikor düzeyinin anlamlı şekilde daha yüksek olduğunu tespit ettik. Araştırmaya dahil olanların vücut kitle endekslerini, daha doğrusu kilolarını antikor yanıtıyla herhangi bir ilişkisinin olmadığını gözlemledik. Araştırmaya tabi tutulan bireylerin vücut kitle indekslerine göre gruplara ayırdık ve bu gruplar arasında antikor düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığını gözlemledik. A ve B kan grupları arasında da antikor yanıtı açısından anlamlı bir fark olup olmadığını değerlendirdiğimizde istatiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını gözlemledik. Ancak RH düzeylerine baktığımızda RH pozitiflerde, RH negatiflere göre antikor düzeyinin anlamlı derecede daha yüksek olduğunu tespit ettik. Bunun dışında cinsiyetin antikor üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını belirledik” dedi.

“Aşı olsalar da sigara içen bireylerin antikor düzeylerinin düşük olduğunu gözlemledik”

Sigara içen bireylerle ilgili yapılan tespitle ilgili de açıklama yapan Dr. Duman, “Yaptığımız çalışmamada bizleri etkileyen değerlerden biri de sigara içmek oldu. Sigaranın akciğerlere direk etkisinin olduğunu biliyoruz. Ancak yaptığımız çalışmamızda sigara içen bireylerde antikor düzeyinin anlamlı olarak daha az olduğunu gördük. Aşı olsalar da sigara içen bireylerin antikor düzeylerinin daha az olması, sigara içmeyen bireylere göre enfeksiyona karşı daha duyarlı olduklarını bizlere göstermiş oldu. Yaptığımız çalışmada yaş guruplarına göre değerlendirdiğimizde 33 yaş altındaki bireylerin 33 yaş üzerindeki bireylere göre istatistiksel olarak daha anlamlı derecede daha yüksek antikorlarının olduğunu gözlemledik. Bunun dışında sigara içmek, sağlığa zararlı olduğunu biliyoruz ancak bu çalışmamızda da daha az antikor oluşturduklarını görüyoruz. Bu çalışmamız bizlere gösterdi ki sigara içen bireylerde aşı olsalar dahi antikor yanıtlarının daha az olması enfeksiyona daha duyarlı olduklarını gösteriyor bize. Bu yüzden sigara içmeyelim” ifadelerini kullandı.

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Haber Editörü
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