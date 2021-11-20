Koronavirüs artık hasta seçiyor!













Koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılama çalışmalarında aşılama yaşları düşmeye başlarken hasta grupları da değişti. Koronavirüsün ortaya çıkan varyantları ise insanlar üzerinde etkisini artırarak daha kötüye götürebiliyor.Bu sebepten dolayı da vaka sayılarında bir artış meydana geldiği konusunu değerlendiren Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, virüsün hasta seçmeye başladığını ve bu halinin de akıllı bir organizmaya dönüştüğünü nitelendirdiklerini belirtti.Virüsün ilk çıktığı aylarda genel olarak 65 yaş üstü yaşlı hasta grubunu etkilediğini fakat aşılama başlamasın sonrasında yaşlı hasta sayısında bir azalma yaşandığını belirten Prof. Dr. Şevket Özkaya, aşı yaşının düşmeye başlaması sonrası ise virüsün etkilerinde yaş grubunun da değiştiğini dile getirdi.Koronavirüsün 50 yaş, 40 yaş harici daha genç kişilerde de görülmeye başlandığını hatta çocuklar ve hamile kadınların da yeni varyantlardan etkilendiğini söyleyen Prof. Dr. Özkaya, özellikle aşı olmayan grupların tedavilerinde tedaviye cevap vermeyen çok hızlı kötüleştikten sonra kaybettiğimiz bir hasta grubu ile karşı karşıya olduklarını ifade etti.