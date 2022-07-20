SAĞLIK
20 Temmuz 2022 - 12:53

Koronavirüs aşılarını tamamlamayanlar dikkat! Koronavirüs vakaları artışa geçti! Uzmanlardan 'tehlike' açıklaması geldi

Koronavirüs vaka sayıları aylar sonra yeniden rekor seviyelere çıktı. Vaka sayıları artışının en büyük nedeni ise tedbirlerin elden bırakılması olarak biliniyor. Uzmanlar ise vatandaşlara çok daha cid

SAĞLIK
20 Temmuz 2022 - 12:53
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Koronavirüs aşılarını tamamlamayanlar dikkat! Koronavirüs vakaları artışa geçti! Uzmanlardan ‘tehlike’ açıklaması geldi


Koronavirüs vakalarında son zamanlarda endişe verecek boyutlarda artış yaşandı. Bununla birlikte uzmanlardan da uyarılar peş peşe geldi. Aşılarını tamamlamayan ve hiç Aşı olmayan vatandaşların risk altında olduğunu belirtilirken ‘büyük tehlike’ uyarısı yapıldı. İşte Koronavirüs vakalarında son durum…

Uzun bir süre düşüşte seyreden koronavirüs vakalarında son zamanlarda ciddi bir artış yaşandı. Vakaların artışa geçmesiyle birlikte uzmanlar da uyarılarda bulunmaya başladı. Vakaların artışa geçmesinin en büyük nedenlerinden biri olarak aşılarını tamamlamayanlar ve aşı olmayan vatandaşlar gösterildi. Koronavirüs bitti düşüncesiyle aşılamanın bırakılmasıyla birlikte vakalarda ciddi bir artış görüldü.



Koronavirüs

HASUDER'den açıklama

Vaka artışına karşı uzmanlardan art arda açıklamalar gelirken bir uyarı da Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nden (HASUDER) yapıldı. Toplumda uygulanan koronavirüs tedbirlerinin yeniden uygulanmaya başlaması gerektiğini belirten HASUDER, toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğunun getirilmesi gerektiğini vurguladı. Toplu ibadetler ve ziyaretlerin açık alanlarda yapılması gerektiğini belirten HASUDER, kapalı alanların sürekli olarak havalandırılması gerektiğini belirtti.

Aşı olmayanların aşı olması gerektiğini söyleyen HASUDER, aşıları eksik olanların da bir an önce eksik aşılarını tamamlamaları gerektiğini belirtti. 5 yaşın üzerindeki çocukların da aşı kapsamına alınması gerektiğini belirten HASUDER, koronavirüsün bütün yaş gruplarını etkilediğini ifade etti.

Koronavirüsün yeni varyantlarına karşı yerli aşı çalışmaları yapılması gerektiğini dile getiren HASUDER, tanıların erkenden konulması için gereken testlerin bir an önce alınması gerektiğinin altını çizdi. Vaka oranlarının il il günlük olarak açıklanması gerektiğini söyleyen HASUDER, yoğun bakımların doluluk oranların da bilinmesi gerektiğini vurguladı.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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