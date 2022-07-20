Koronavirüs vakalarında son zamanlarda endişe verecek boyutlarda artış yaşandı. Bununla birlikte uzmanlardan da uyarılar peş peşe geldi. Aşılarını tamamlamayan ve hiç Aşı olmayan vatandaşların risk altında olduğunu belirtilirken ‘büyük tehlike’ uyarısı yapıldı. İşte Koronavirüs vakalarında son durum… Uzun bir süre düşüşte seyreden koronavirüs vakalarında son zamanlarda ciddi bir artış yaşandı. Vakaların artışa geçmesiyle birlikte uzmanlar da uyarılarda bulunmaya başladı. Vakaların artışa geçmesinin en büyük nedenlerinden biri olarak aşılarını tamamlamayanlar ve aşı olmayan vatandaşlar gösterildi. Koronavirüs bitti düşüncesiyle aşılamanın bırakılmasıyla birlikte vakalarda ciddi bir artış görüldü.
SAĞLIK
20 Temmuz 2022 - 12:53
Koronavirüs aşılarını tamamlamayanlar dikkat! Koronavirüs vakaları artışa geçti! Uzmanlardan 'tehlike' açıklaması geldi
Koronavirüs vaka sayıları aylar sonra yeniden rekor seviyelere çıktı. Vaka sayıları artışının en büyük nedeni ise tedbirlerin elden bırakılması olarak biliniyor. Uzmanlar ise vatandaşlara çok daha cid
SAĞLIK
20 Temmuz 2022 - 12:53